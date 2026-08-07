Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Hilal v Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Book Al-Hilal tickets
Traduit par

Comment acheter des billets d’Al-Hilal pour 2026-2027 : prix et calendrier de la Saudi Pro League

SHOPPING
Tickets
Saudi Pro League
Al Hilal

Ne manquez pas l’occasion de voir à l’œuvre l’une des plus grandes équipes de football d’Asie

Al-Hilal aborde la saison 2026/27 avec l’objectif de reconquérir le titre de Saudi Pro League après une série de 24 matches sans défaite qui n’a malgré tout pas suffi à rattraper Al-Nassr la saison dernière. Simone Inzaghi poursuit comme entraîneur principal, avec Crysencio Summerville comme recrue phare de l’été. Club le plus titré d’Asie, avec 21 titres de champion depuis 1962, Al-Hilal reste l’une des places les plus prisées du football saoudien. Voici tout ce que GOAL a réuni sur l’achat de billets pour la saison à venir.

Réserver des billets pour Al Hilal Acheter maintenant

Calendrier des matches d'Al-Hilal en Saudi Pro League 2026/27

Date et heureMatchStadeCompétitionBillets
ven. 14 août 2026, 23:00Al Hilal vs Al-FaisalyKingdom Arena (domicile)Saudi Pro LeagueBillets
jeu. 20 août 2026, 23:00Al Fayha vs Al HilalAl Majma'a Sport City Stadium (extérieur)Saudi Pro LeagueBillets
ven. 28 août 2026, 23:00Al Khaleej vs Al HilalPrince Mohammed Bin Fahd Stadium (extérieur)Saudi Pro LeagueBillets
mar. 1er septembre 2026, 23:00Al Hilal vs Al Ahli (Clásico, aller)Kingdom Arena (domicile)Saudi Pro League, 3e journéeBillets
ven. 4 septembre 2026, 23:00Al Shabab vs Al HilalSHG Arena (extérieur)Saudi Pro LeagueBillets
lun. 7 septembre 2026, 23:00Al Hilal vs Neom SCKingdom Arena (domicile)Saudi Pro LeagueBillets
À confirmer, 8e journéeAl Hilal vs Al Ittihad (Clásico, aller)Kingdom Arena (domicile)Saudi Pro League, 8e journéeBillets
À confirmer, 17e journéeAl Nassr vs Al Hilal (derby de Riyad, aller)Al-Awwal Park (extérieur)Saudi Pro League, 17e journéeBillets
À confirmer, 20e journéeAl Ahli vs Al Hilal (Clásico, retour)King Abdullah Sports City (extérieur)Saudi Pro League, 20e journéeBillets
À confirmer, 25e journéeAl Ittihad vs Al Hilal (Clásico, retour)King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (extérieur)Saudi Pro League, 25e journéeBillets
À confirmer, 34e journée (dernière journée)Al Hilal vs Al Nassr (derby de Riyad, retour)Kingdom Arena (domicile)Saudi Pro League, 34e journéeBillets

Al-Hilal disputera également la Coupe du Roi et l'AFC Champions League Elite, avec des calendriers confirmés après leurs tirages respectifs.

Comment acheter des billets pour Al-Hilal

  • La voie la plus fiable est la section « Fixture/Tickets » du site officiel de la SPL, ou directement le site de la Kingdom Arena.
  • Les journées se déroulent généralement du jeudi au samedi pour s’adapter au week-end saoudien, avec des billets mis en vente quelques semaines avant chaque match.
  • Pour le derby de Riyad et les autres grandes affiches, achetez dès la mise en vente des billets.
  • Aucune adhésion n’est requise pour les billets à l’unité, mais Al-Hilal propose huit niveaux d’adhésion, de Basic (115 SAR) à Platinum, tous incluant un accès prioritaire à l’achat de billets.
  • Si les canaux officiels affichent complet, des sites secondaires comme Ticombo proposent des billets à partir de 49 SAR.

Réserver des billets pour Al Hilal Acheter maintenant

Combien coûtent les billets d'Al-Hilal

  • Admission générale et places standard : généralement entre 50 SAR et 1 500 SAR+, selon l’adversaire et la catégorie de siège.
  • Les loges VIP et les suites exécutives affichent les tarifs les plus élevés, en particulier pour le derby de Riyad et les affiches de Clásico.
  • Les billets sur le marché secondaire via Ticombo commencent à 49 SAR, même si les prix fluctuent selon la demande.
  • Consultez le site officiel de la SPL ou celui de la Kingdom Arena pour connaître les dernières disponibilités.

Réserver des billets pour Al Hilal Acheter maintenant

Prochains matchs
ALI

ALI

Saudi Pro League

07 nov. 2026

HIL

HIL

À quoi s'attendre de la part d'Al-Hilal en 2026/27

Fondé en 1957, Al-Hilal est l’un des trois seuls clubs à avoir disputé chaque saison de Saudi Pro League depuis son lancement, et reste le club le plus titré d’Asie avec 70 trophées au total. Son titre 2023/24, remporté sans défaite dans le sillage de la campagne à 40 buts d’Aleksandar Mitrovic, reste un sommet, mais la saison dernière s’est terminée dans la douleur : une série de 24 matches sans défaite n’a pas suffi à dépasser Al-Nassr, et Al-Hilal a terminé dauphin.

Nommé en juin 2025, Simone Inzaghi poursuit comme entraîneur principal pour 2026/27. L’effectif reste rempli de talents internationaux, avec l’arrivée cet été de Crysencio Summerville en provenance de West Ham pour un montant rapporté de 64,5 millions de livres sterling, afin de rejoindre un groupe qui comprend déjà Darwin Nunez, Theo Hernandez et Joao Cancelo. Attendez-vous à voir Al-Hilal lutter sur tous les fronts à nouveau cette saison.

Histoire de la Kingdom Arena

Al-Hilal dispute ses matches à domicile à la Kingdom Arena depuis février 2024, le stade pouvant accueillir jusqu’à 30 000 spectateurs dans sa configuration football. Située à Boulevard City, dans le nord-ouest de Riyad, l’enceinte a vu sa construction débuter à la mi-2023, avec un investissement de Kingdom Holding Company (KHC) en septembre de cette année-là en échange des droits de naming, tandis qu’Al-Hilal a accepté d’en faire son domicile permanent. Le stade dispose d’un toit rétractable et d’un écran vidéo à quatre faces suspendu au-dessus du point central, et accueille également des événements liés au calendrier hivernal de divertissement de Riyadh Season.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google