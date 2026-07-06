Comme pour Balojon… Le Premier ministre britannique va-t-il intervenir pour annuler l’expulsion de Kwansa ?

Un membre du gouvernement britannique a suggéré que Sir Keir Starmer, l’ancien Premier ministre, pourrait solliciter la FIFA par SMS afin de lever la suspension de la star anglaise Garrel Kwansa, expulsé lors du match contre le Mexique tôt ce lundi matin.

Dans la nuit de dimanche à lundi, l’Angleterre a battu le Mexique, pays hôte, 3-2 en huitièmes de finale de la Coupe du monde, lors d’un match riche en rebondissements et en polémiques.

Les Three Lions affronteront la Norvège en quarts de finale, mais devront se passer de leur défenseur, expulsé d’entrée de seconde période face aux Mexicains.

Or, si les règlements de la FIFA interdisent normalement de contester un carton reçu durant la compétition, l’affaire Folarin Balogun semble avoir créé une brèche : l’attaquant américain, expulsé lors de son dernier match, a finalement été autorisé à jouer.

Le joueur devait manquer la rencontre de mardi matin face à la Belgique, mais, dans une décision rare, la Fédération internationale de football (FIFA) a levé sa suspension d’un match pour une durée d’un an, suite à l’intervention du président américain Donald Trump lui-même, selon plusieurs articles de presse.

Le président américain entretient des liens étroits avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, et aurait contacté l’instance pour demander un réexamen du carton rouge reçu par Balogun face à la Bosnie-Herzégovine.

Cette décision laisse entrevoir la possibilité que Keir Starmer, actuel chef du gouvernement britannique, tente une démarche similaire pour faire lever la suspension de Kwanasa, dans un « dernier geste » avant de quitter ses fonctions.

Interrogée sur le sujet par la chaîne « Sky News », la ministre de l’Éducation préscolaire et de l’Égalité, Olivia Bailey, a réagi : « En théorie, les responsables politiques ne doivent pas s’ingérer dans le sport. »

Elle a ajouté, selon le journal anglais « Metro » : « Mais connaissant le Premier ministre, il est probable qu’il soit déjà en train de lui envoyer (à Infantino) un SMS. »

Starmer, comme des millions de supporters, a veillé toute la nuit pour soutenir l’équipe d’Angleterre et a tweeté après la rencontre : « L’un des plus grands matchs de l’Angleterre que j’aie jamais vus. Nous sommes qualifiés pour les quarts de finale. »

Difficile de savoir si la remarque de Billy était tout à fait sérieuse, mais au vu de la polémique Balogun-Trump-Infantino, Starmer aurait intérêt à ne pas s’immiscer dans ce dossier.







