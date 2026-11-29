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Le Como aborde le mercato hivernal avec un objectif qu'il ne proclame pas, mais sur lequel le directeur sportif Ludi travaille discrètement. Et si Cesc Fabregas tente de minimiser le problème en demandant aux médecins combien de temps Moise Kean sera absent, la recherche d'un remplaçant se poursuit sans relâche.

Après les contacts noués pour Varela, de Monza, un nouveau profil très apprécié du club de Côme gagne du terrain ces derniers jours, selon Fabrizio Romano. Mais sa situation pourrait avoir changé récemment : Emmanuel Emegha.

LES MOTS DE FABREGAS SUR KEAN : Avant le match contre la Juventus, Cesc Fabregas n'a pas fermé la porte à l'arrivée d'un remplaçant de Kean, mais veut que les médecins prennent la responsabilité de cette décision :

« Nous devons savoir combien de temps Kean sera absent. Les médecins doivent nous le dire honnêtement. Si nous devons faire quelque chose, nous le ferons, mais si nous pensons que Kean reviendra plus tôt, nous continuerons ainsi et j'assumerai la responsabilité d'avoir voulu deux attaquants. Je ne veux pas garder un troisième attaquant qui n'a pas de place, comme cela s'est passé avec Ivan Azon : on ne sait plus quoi lui dire. Nous avons eu la malchance de voir Moise se blesser, nous en assumons la responsabilité et si, un jour, nous devons jouer avec six ou sept milieux de terrain, nous le ferons. »

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PAS DE DÉPENSES FOLLES : Le Como ne veut pas être pris au dépourvu, mais n'a surtout pas l'intention de dépenser des sommes folles pour trouver un remplaçant à l'avant-centre italien. Le club a déjà à l'esprit les contraintes du fair-play financier qui entreront en vigueur à la fin de l'année. Il cherche donc uniquement des possibilités de prêt ou des solutions à très bas coût pour janvier.

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DES CONTACTS POUR EMEGHA : La piste Varela est donc à considérer comme définitivement fermée, Monza ne voulant ni le prêter ni le céder à prix réduit. Selon Fabrizio Romano, les contacts avec Chelsea pour Emmanuel Emegha se sont intensifiés. Strasbourg l'avait acheté au Sturm Graz en 2023, avant de le céder l'été dernier à Chelsea pour 25 millions d'euros, le club français faisant partie du groupe BlueCo.

Ces contacts étaient surtout liés au très faible impact du Néerlandais né en 2003 cette saison, mais les choses changent désormais.

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UN STATUT QUI A CHANGÉ : Après une longue blessure à la cuisse qui l'a empêché de disputer de nombreux matches avec l'équipe entraînée par Xabi Alonso, il a fait son retour dans le groupe lors des trois dernières rencontres et a aussitôt recommencé à faire ce qu'il sait le mieux faire : marquer.

Malgré les trois défaites consécutives des Blues, Emegha a inscrit trois buts en trois matches, dont un doublé lors du revers 3-2 contre Nottingham Forest qui avait donné aux siens l'espoir d'un autre résultat. Beaucoup de choses peuvent changer à Chelsea d'ici janvier, mais si Emegha continue sur ce rythme, les Blues auront du mal à le laisser partir de gaieté de cœur.