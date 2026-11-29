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Côme-Juventus est le choc de la 13e journée de Serie A 2026/2027. Le coup d’envoi sera donné à 20 h 45 au stade Sinigaglia, au bord du lac.

Sur le papier, c’est un véritable duel entre deux prétendants à une place en Ligue des champions. Avant la rencontre, les locaux comptent 26 points et devancent la Juventus au classement, même s’ils n’occupent que la 5e place. Leur victoire contre l’AEK Athènes en Europe a redonné de l’enthousiasme aux hommes de Cesc Fabregas. La Juventus de Luciano Spalletti est également en progrès. Elle compte 21 points, avec 2 victoires et 1 match nul lors de ses 3 dernières rencontres. Son succès contre l’Omonia lui a aussi redonné une grande confiance en attaque.

CÔME-JUVENTUS

BUTEURS : -

CÔME-JUVENTUS : COMPOSITIONS PROBABLES ET FEUILLE DE MATCH



Côme-Juventus



Buteurs : -



CÔME (4-2-3-1) : Butez ; Couto, Chalobah, Ramon, Valle ; Perrone, Perrone, Milla ; Da Cunha, Nico Paz, Baturina ; Douvikas.

Entr. Fabregas.



JUVENTUS (4-3-3) : Vicario ; Celik, Bremer, Lucumì, Cabal ; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners ; Conceiçao, Woltemade, Kolo Muani.

Entr. Spalletti.



Arbitre : Mariani

Avertissements : -

Expulsions : -

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BUTS ET TEMPS FORTS



0' Coup d’envoi au stade Sinigaglia à 20 h 45



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