Combien va toucher le PSG pour sa tournée au Qatar et en Arabie Saoudite ?

En tournée au Qatar et en Arabie Saoudite, le Paris Saint-Germain va toucher le pactole selon les informations de RMC Sport.

Ce mardi, le Paris Saint-Germain s’envolera à destination de Doha pour une tournée de quelques jours, laquelle l’emmènera donc au Qatar mais aussi en Arabie Saoudite.

Un programme chargé

Au programme de mercredi, un entraînement ouvert aux médias et des opérations marketing. Et le lendemain, un match - également marketing - face à une formation all-star saoudienne, dont Cristiano Ronaldo sera le capitaine pour son premier match en Arabie Saoudite.

Mais cette tournée ne plaît pas beaucoup aux supporters, qui auraient préféré voir leurs joueurs se concentrer sur le jeu après deux défaites à Lens (1-3) et Rennes (0-1) en championnat. Problème : le voyage au Qatar et en Arabie Saoudite est une obligation contractuelle validée par l’ancienne direction sportive.

Le dernier match entre Messi et CR7 ?

Et surtout, elle risque de rapporter gros : 15 millions d’euros au total selon les informations de RMC Sport, qui explique cette somme extravagante par la présence des trois stars parisiennes : Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Ce qui devrait être la dernière confrontation entre LM10 et CR7 a également dû faire grimper la note.