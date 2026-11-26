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La nouvelle tant attendue est enfin arrivée pour Carlos Augusto. Le latéral brésilien de l’Inter, qui négociait depuis quelque temps une prolongation et une revalorisation de son contrat, a trouvé un accord. Il s’est rendu au siège du club et a déjà signé son nouveau contrat, dont la prolongation vient d’être officialisée.

Alors que son contrat devait expirer le 30 juin 2028, le club et l’ancien joueur de Monza discutaient depuis longtemps pour renforcer les liens entre l’Inter et l’un des joueurs les plus polyvalents et les plus importants de son effectif. Le Brésilien, qui bénéficie également des avantages du décret, réclamait depuis quelque temps une augmentation salariale, désormais obtenue.

LE COMMUNIQUÉ : Le FC Internazionale Milano annonce avoir trouvé un accord pour la prolongation du contrat du joueur Carlos Augusto Zopolato Neves : le défenseur brésilien né en 1999 restera à l’Inter jusqu’au 30 juin 2031.

COMBIEN GAGNE-T-IL AVEC SON NOUVEAU CONTRAT ? Jusqu’à présent, Carlos Augusto gagnait 2,2 millions d’euros par saison dans le cadre d’un contrat qui devait prendre fin le 30 juin 2028. Avec son nouveau contrat, le latéral pourra toucher 4 millions d’euros primes comprises. Sa rémunération fixe augmentera pour atteindre environ 3,2/3,5 millions d’euros nets, soit un peu plus de 4,5 millions d’euros bruts grâce au maintien des avantages du décret Crescita.

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LA SAISON DE CARLOS AUGUSTO : Après l’éclosion de Federico Dimarco l’an dernier, qui avait de fait éclipsé l’importance de l’international brésilien, Carlos Augusto a commencé la saison 2026/2027 en étant le joueur ayant le plus d’impact dans tout l’effectif. Il compte 14 apparitions en championnat et en Ligue des champions, pour 4 buts et 3 passes décisives. Il a surtout démontré sa polyvalence habituelle, jouant aussi bien comme piston sur toute la longueur du couloir que comme défenseur axial excentré à la place de Bastoni ou à ses côtés.

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LES AUTRES PROLONGATIONS : celle de l’ancien joueur de Monza ne devrait être que le premier accord que l’Inter pourrait conclure dans les prochaines semaines. Il est question depuis longtemps d’un nouveau contrat pour Hakan Calhanoglu. Un écart subsiste entre l’offre et les exigences du joueur, mais la dernière rencontre a considérablement rapproché les deux parties. La clause de prolongation automatique de Federico Dimarco a été activée, avec la promesse de se remettre bientôt autour de la table pour prolonger encore davantage son contrat. Un accord paraît plus lointain pour Markus Thuram : un écart important sépare sa demande d’augmentation de la proposition à la baisse du club.