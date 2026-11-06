Cole Palmer ne figure pas dans la sélection de l’Angleterre pour les matches de Ligue des nations contre la Croatie (12 novembre) et l’Espagne (15 novembre). Le sélectionneur Thomas Tuchel écarte donc de nouveau le milieu de terrain de Chelsea.

Palmer était déjà absent de l’équipe d’Angleterre lors de la trêve internationale d’octobre. Le meneur de jeu du club londonien a ainsi manqué les quatre rencontres disputées par l’équipe de Tuchel en Ligue des nations.

Le joueur aux 14 sélections a joué pour la dernière fois avec l’Angleterre en mars de cette année, lors d’un match amical contre le Japon. Il n’a disputé que trois matches internationaux au cours des deux dernières années et Tuchel ne l’a pas retenu pour la Coupe du monde.

Palmer est depuis quelque temps un titulaire régulier au milieu de terrain de Chelsea. Le milieu de 24 ans a encore marqué sur penalty la semaine dernière contre Manchester United, battu 2-0 à Stamford Bridge.

Tuchel a en revanche retenu Jobe Bellingham, qui brille au Borussia Dortmund. Josh King et Rio Ngumoha ont également été sélectionnés pour les prochains matches de Ligue des nations.

La sélection complète de l’Angleterre :

Gardiens : Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United)

Défenseurs : Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Inter), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Ben White (Arsenal)

Milieux de terrain :: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), James Garner (Everton), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal)

Attaquants : Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (FC Barcelone), Harry Kane (Bayern Munich), Rio Ngumoha Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea).