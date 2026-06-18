Cocorella, peu avant la rencontre face à l’Arabie saoudite : « Yamal a beaucoup changé. »

Marc Cucurella, défenseur du Real Madrid et de la Roja, souligne l’influence notable de son compatriote Lamine Yamal, prodige du FC Barcelone, au sein du groupe espagnol lors de la Coupe du monde.

Les champions d’Europe préparent actuellement leur rencontre avec l’Arabie saoudite, programmée dimanche pour la deuxième journée de la phase de groupes.

Dans des propos rapportés par Mundo Deportivo et recueillis par El Mundo, le défenseur a constaté : « J’ai remarqué que Yamal avait beaucoup changé depuis l’Euro 2024. »

Il a ajouté : « Je pense que Yamal a gagné en maturité. Il a passé plusieurs années dans le football professionnel et sait désormais très bien ce qu’il doit faire. »

« J’apprécie de jouer à ses côtés et de l’avoir avec nous en sélection. J’espère qu’il est revenu de blessure en pleine forme et qu’il nous sera très utile. »

Interrogé sur la pression colossale qui pèse sur les épaules du jeune attaquant, il a confié : « C’est incroyable. Je suis parti en vacances à Dubaï, et même là-bas, j’ai vu une affiche à son effigie. »

Il a souligné : « Yamal gère tout cela à merveille, avec beaucoup de naturel. C’est toujours le même garçon. Il a mûri, mais il reste la même personne qu’avant de devenir une grande star ou d’être aussi célèbre. »

Et de conclure : « La plus grande force de Yamal, c’est sa capacité, à seulement 18 ans, à gérer tout cela avec une telle spontanéité et une telle aisance. Peu de gens seraient capables d’en faire autant. »