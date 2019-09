Classement FIFA : la Belgique reste première, les Bleus retrouvent la 2e place

Le dernier ranking de la FIFA place les Diables Rouges une nouvelle fois en tête. L'équipe de France reprend la deuxième place au Brésil.

Après les derniers matches internationaux de septembre et notamment les éliminatoires de l' , la FIFA a mis à jour son traditionnel classement des sélections. Avec ses victoires contre Saint-Marin et l'Écosse, la reste logiquement en tête. De leurs côtés les Bleus grimpent d'une place et retrouvent leur second rang.

Les hommes de Didier Deschamps avaient été devancés cet été été suite à leur défaite en (0-2), conjuguée à la victoire du en Copa America. Les sérieuses prestations face à l'Albanie et Andorre permettent aux Bleus de revenir dans le rétroviseur des Diables Rouges.

Le reste la première sélection d'Afrique à la 20e place. Les Algériens, vainqueurs de la CAN, sont en 38e position et progressent de deux rangs suite à leur victoire en amical face au .

Le Top 10 du dernier classement FIFA :

1- Belgique, 1752 points

2- , 1725 points

3- Brésil, 1719 points

4- , 1662 points

5- , 1643 points

6- , 1639 points

7- , 1631 points

8- , 1625 points

9- , 1622 points

10- , 1614 points