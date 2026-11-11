Clarence Seedorf rencontre déjà de grosses difficultés aux Corinthians après seulement un mois

Clarence Seedorf et Memphis Depay n’ont de nouveau pas été payés par Corinthians, rapportent plusieurs médias brésiliens. Le club n’a pas respecté la date limite de paiement fixée à samedi dernier.

Ce n’est pas la première fois que Corinthians ne verse pas les salaires de ses joueurs. Memphis a déjà dû attendre son argent à de nombreuses reprises et a même dû récemment trouver un accord concernant les paiements en retard.

Le club n’est une nouvelle fois pas parvenu à respecter ses engagements. Seedorf, à la tête de Corinthians depuis début octobre, n’a pas reçu son premier salaire.

Outre les salaires, le club accuse trois mois de retard dans le paiement des droits à l’image d’une partie de l’effectif. Des sommes restent également dues au titre des bonus et des primes liés aux matches disputés dans le championnat brésilien et la Copa Libertadores 2026.

L’été dernier, le club n’a pas non plus respecté les échéances de paiement liées aux transferts de joueurs, ce qui lui a valu une interdiction de recrutement et une amende d’un million d’euros infligées par la FIFA.

Le club a payé une quatrième amende au titre de l’amende de la FIFA, mais il est encore loin d’avoir réglé tous ses problèmes en suspens.

Sur le plan sportif, la situation de Corinthians n’est guère meilleure. Le club de Seedorf occupe désormais la dix-septième place du championnat, sous la redoutée ligne de relégation.