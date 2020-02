City - Bernardo Silva : "La Premier League est une énorme déception"

Le milieu de terrain de Manchester City a confié être très déçu par la tournure que prend la saison des Skybues, devancés en Premier League.

Qu'elle semble loin la fin de saison dernière, durant laquelle terminait en tête de la et s'adjugeait le sixième titre de son histoire. Depuis, les Skyblues comptent 22 points de retard sur une équipe qui semble intouchable au classement. Un scénario que personne n'aurait osé imaginer il y a de cela quelques mois, et qui est vécu avec difficulté par Bernardo Silva, arrivé en 2017 après un titre de Champion de remporté avec l'AS .

"Personne ne s’attendait à ce que nous soyons aussi loin​"

"La Premier League est une énorme déception, surtout d’être si loin de Liverpool et maintenant nous devons nous battre pour la deuxième place. Ça fait très mal car quand on débute une saison, on a toujours envie d’être le plus performant en Premier League", a d'abord déploré le Portugais au micro de Sky Sports.

"C’est la compétition principale et la plus importante pour les fans. Personne ne s’attendait à ce que nous soyons aussi loin de Liverpool en janvier ou février", a ensuite ajouté Bernardo Silva, devenu un élément incontournable de l'équipe entraînée par Pep Guardiola. À la peine en championnat, les Mancuniens doivent désormais tout miser sur la Ligue des Champions, eux qui auront de nouveau fort à faire en huitièmes de finale, car opposés au de Zinédine Zidane.