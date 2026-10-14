Le club qatari d'Al Shamal a annoncé la signature de l'Algérien Riyad Mahrez, ancienne vedette d'Al Ahli en Arabie saoudite, qui devient officiellement joueur de ses rangs.

Al Shamal a publié une vidéo sur son compte officiel du réseau social « X », dans laquelle ont été présentés certains des buts inscrits par la star algérienne sous le maillot de sa sélection nationale et de Manchester City.

Le club qatari a commenté cette vidéo en écrivant : « Son pied gauche a écrit l'histoire, et notre ambition écrira le prochain chapitre. Riyad Mahrez aux couleurs d'Al Shamal. »

La star algérienne rejoindra Al Shamal gratuitement, dans le cadre d'un transfert libre, après qu'Al Ahli a résilié son contrat à l'issue de la saison dernière.

Al Shamal sera le cinquième club au niveau de l'équipe première dans la carrière de Riyad Mahrez, après Le Havre, où il a débuté, Leicester City et Manchester City en Premier League, ainsi qu'Al Ahli.

Au cours de cette carrière historique, le joueur de 35 ans a décroché de nombreux titres prestigieux, à commencer par cinq championnats d'Angleterre, dont un sacre historique avec Leicester City, une Ligue des champions d'Europe et deux Ligues des champions d'Asie Élite.

Mahrez retrouvera ainsi la compétition asiatique qu'il a remportée lors des deux dernières éditions avec Al Ahli, et il affrontera même son ancien club le 23 novembre prochain, lors de la cinquième journée de la phase de championnat.