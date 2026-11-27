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Cinq matchs de Keuken Kampioen Divisie ont été annulés, a annoncé la compétition vendredi matin sur ses canaux officiels.

« Quatre matchs de Keuken Kampioen Divisie prévus le vendredi 27 novembre 2026 sont annulés en raison des conditions météorologiques. La direction des compétitions du football professionnel a pris cette décision après concertation avec les acteurs locaux concernés », peut-on lire sur le site de la Keuken Kampioen Divisie. Vendredi soir, on a appris que le match entre le FC Emmen et Helmond Sport, qui devait se jouer samedi, avait lui aussi été annulé.

Les rencontres prévues vendredi sont Jong FC Utrecht - Almere City FC, FC Dordrecht - Vitesse, VVV-Venlo - RKC Waalwijk et Jong AZ - TOP Oss.

La direction des compétitions a pris cette décision car les prévisions météorologiques actuelles ne permettent pas de garantir que les terrains seront praticables.

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Les matchs annulés seront reprogrammés prochainement, précise le communiqué de la Keuken Kampioen Divisie.

Pour l’instant, les matchs Jong Ajax - Heracles Almelo, NAC Breda - FC Den Bosch et MVV Maastricht - Jong PSV sont maintenus.

Le match d’Eredivisie entre le FC Groningen et Willem II reste lui aussi prévu vendredi soir à 20 h.