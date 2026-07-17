Cinq fois son salaire actuel avec Al-Hilal… Une rivalité brésilienne et une offre émiratie sont sur la table de Malcom

Les offres affluent pour l’ailier brésilien Malcom, dont le départ du championnat saoudien semble imminent.

Son contrat avec Al-Hilal expire en fin de saison prochaine, ce qui lui permettra de s’engager avec le club de son choix dès le mercato d’hiver puis de le rejoindre gratuitement l’été suivant.

Selon le compte « FLAMÍLIA DA NAÇÃO », spécialisé dans l’actualité du club de Flamengo, le club brésilien est en concurrence avec son compatriote Grêmio pour recruter Malcom l’été prochain.

L’ailier brésilien souhaite résilier son contrat avec Al-Hilal pour retrouver l’Europe la saison prochaine, mais, faute d’offres convaincantes, il envisage sérieusement un retour au pays.

Grêmio a été le premier à entamer des négociations avec l’attaquant, lui proposant un salaire mensuel de 2 millions de reais brésiliens, soit environ un cinquième de ses émoluments actuels à Al-Hilal (10 millions).

Toutefois, le Brésil ne serait pas la seule option pour l’ailier de 29 ans : selon le journaliste brésilien Pablo Oliveira, des discussions sont également en cours avec le club émirati d’Al-Jazira en vue d’un transfert la saison prochaine.

Arrivé à Al-Hilal durant l’été 2023 en provenance du Zenit Saint-Pétersbourg, l’ancien Barcelonais a contribué au triplé historique du club (championnat, coupe et Supercoupe d’Arabie saoudite), avant de voir ses performances fléchir lors des deux dernières saisons.

L’ancien Barcelonais a failli partir l’été dernier, notamment après un différend avec les supporters suite à l’élimination en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs 2025, avant que l’entraîneur italien Simone Inzaghi ne décide de le conserver.