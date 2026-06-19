Cinq ans plus tard, l’arbitrage du football saoudien connaît un changement inattendu

La prochaine saison du championnat saoudien va enregistrer un changement inattendu dans le domaine de l’arbitrage, après près de cinq ans de stabilité.

Selon le journal saoudien « Al-Riyadiah », l’Ouzbek Farhad Abdullah, qui dirigeait le département de l’arbitrage de la Fédération saoudienne de football, a conclu son mandat après cinq années à ce poste.

Selon le quotidien, il a adressé ses adieux à son équipe par message vocal et remis à la Fédération saoudienne un rapport technique détaillé sur l’ensemble des arbitres, incluant évaluations complètes et remarques techniques précises.

Arrivé en 2021 à la tête du département, il a mené de nombreuses formations et conférences techniques pour faire progresser l’arbitrage national.

Dans les prochaines heures, la Fédération saoudienne devrait dévoiler le nom du successeur de Farhad Abdullah, qui avait lui-même remplacé le Suisse Manuel Navarro en 2021.

Rappelons que l’exercice précédent a été émaillé de vives polémiques sur les performances arbitrales, certains supporters d’Al-Ahli accusant les juges de favoriser Al-Nassr et sa star portugaise Cristiano Ronaldo dans la course au titre.

Le club d’Al-Nassr a en effet reconquis le titre du championnat Roshen après sept longues années d’absence. Il s’agit du premier titre officiel de Ronaldo avec « Al-Alamy » depuis son arrivée en janvier 2023, après la résiliation de son contrat avec Manchester United.