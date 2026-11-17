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L'Algérie a subi une lourde défaite sur la pelouse du Togo (3-0), lors d'une rencontre marquée par une nette supériorité des locaux. Ces derniers ont su exploiter leurs occasions et traduire leur domination en trois buts, tandis que la sélection algérienne n'a jamais trouvé le chemin des filets.

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Le Togo a entamé la rencontre par un pressing précoce et a menacé le but algérien dès la 6e minute, lorsque Kennedy Boateng s'est élevé sur un centre de Fad Sana, mais sa tête est passée au-dessus. Les locaux ont poursuivi leurs offensives, tandis que la sélection algérienne devait contenir la fougue de son adversaire, qui avait obtenu un corner dès la première minute. Fad Sana a ensuite tenté sa chance de loin à la 9e minute, mais sa frappe est passée largement à côté.

À la 18e minute, le Togo a concrétisé son bon début de match en ouvrant le score : Thibault Klidjé a trompé le gardien d'une frappe à l'intérieur de la surface, sur une passe de Djené Dakonam, offrant l'avantage à sa sélection et mettant d'emblée l'Algérie sous pression. Les Algériens ont tenté de réagir et Yacine Titraoui a failli égaliser à la 21e minute, mais sa frappe de l'extérieur de la surface a frôlé le poteau.

Le Togo a été tout proche de doubler la mise à la 25e minute, lorsque Klidjé s'est élevé sur un centre de Fad Sana pour placer une tête à bout portant, qui a fui le cadre. La rencontre a ensuite été brièvement interrompue pour une pause fraîcheur, avant que les deux équipes ne reprennent le jeu. Les locaux ont continué à pousser et ont fini par doubler la mise à la 32e minute.

Le deuxième but est encore l'œuvre de Klidjé, qui a profité d'un centre de Fad Sana pour frapper du pied droit dans les six mètres et signer son doublé. Malgré ses tentatives, la sélection algérienne n'a pas réussi à réduire l'écart. Ahmed Touba a manqué une occasion à la 37e minute en reprenant de la tête un centre d'Abderrahmane Rebbah consécutif à un corner, mais le ballon est passé au-dessus et loin du poteau gauche.

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À la 38e minute, le Togo a porté un troisième coup à son adversaire : Kennedy Boateng a inscrit le troisième but d'une tête à bout portant, sur un centre de Pierre Nadjombe consécutif à une phase arrêtée, pour porter le score à 3-0. Kevin Denkey a tenté d'alourdir la marque à la 45e+3, mais le gardien algérien Melvin Mastil a repoussé sa frappe. Entre-temps, Saadi Redouani avait écopé d'un carton jaune à la 45e+2, avant que l'arbitre ne siffle la fin de la première période sur un avantage togolais de trois buts à zéro.

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Au retour des vestiaires, la sélection algérienne a procédé à un triple changement, lançant Amine Gouiri, Adil Boulbina et Souhaib Nair à la place de Moncef Bakrar, Abderrahmane Rebbah et Saadi Redouani, afin de modifier le visage de l'équipe et de revenir dans le match. Ces changements n'ont toutefois pas permis de réduire l'écart, malgré quelques tentatives, dont la plus notable fut une frappe de Thibault Klidjé contrée par la défense à la 49e minute. Amine Gouiri s'est par ailleurs blessé, ce qui a entraîné un arrêt de jeu à la 51e minute.

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À la 60e minute, la sélection algérienne a effectué son quatrième changement avec l'entrée de Mohamed Amine Amoura à la place de Farès Ghedjemis, puis le sélectionneur du Togo a lancé Kodjo Laba en remplacement de Kevin Denkey à la 75e minute. Entre ces changements, les locaux ont continué à menacer le but algérien : Djené Dakonam a failli inscrire un quatrième but à la 67e minute, mais sa frappe de l'extérieur de la surface a trouvé le gardien Mastil, avant que Kodjo Laba ne manque une autre occasion à la 80e minute, le portier repoussant sa tentative dans les six mètres.

Les dernières minutes ont été marquées par une succession de tentatives algériennes pour sauver l'honneur. Malcolm Barcola a repoussé une frappe de Mohamed Amine Amoura de l'extérieur de la surface à la 87e minute, puis a sauvé son camp face à Himad Abdelli à la 88e minute, ce dernier ayant frappé depuis le côté gauche des six mètres. Une frappe d'Amoura a ensuite été contrée par la défense à la 89e minute, avant qu'Adil Boulbina ne manque une nouvelle occasion sur corner. Le match s'est achevé sur la victoire du Togo (3-0), qui a préservé sa cage inviolée jusqu'au coup de sifflet final, à la 90e+6.

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Malgré ce résultat, l'Algérie conserve la tête du groupe I avec 7 points, soit une longueur d'avance sur le Togo, deuxième avec 6 points, tandis que la Zambie occupe la troisième place avec 5 points et le Burundi la quatrième avec 3 points. Chaque sélection doit encore disputer deux matchs de qualification, et les deux premiers du groupe se qualifieront pour la phase finale. L'Algérie et le Togo n'ont donc pas encore validé leur billet, et la course aux deux places qualificatives reste ouverte pour les quatre sélections.

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