Christophe Galtier avant Strasbourg-PSG : "Les noms de coachs qui circulent ? Cela ne me perturbe pas"

Le coach parisien est revenu sur les nombreux noms de candidats potentiels à sa succession qui sont apparus dans la presse.

Pour que Paris ne soit pas champion, il faudrait que votre équipe perde ses deux prochains matchs par plus de quatre buts d'écart et que dans le même temps Lens s'impose deux fois 4-0. En fait, vous êtes champions...

Pour l'instant on n'est pas champion. On espère qu'on le sera après le match de demain.

Il reste deux matchs sous le maillot du PSG à Lionel Messi. Quel bilan faîtes-vous de ses deux années à Paris ?



Je ne parlerai pas de la saison dernière même si comme beaucoup d'amoureux du football on est content de voir arriver Messi dans notre championnat. Je peux parler de ce que nous vivons ensemble depuis le début de la saison. Il a été irréprochable tout au long de la saison dans son investissement. Leo est le football, je l'ai vu tous les jours à l'entraînement et dans les matchs. Il a des statistiques très intéressantes. J'entends les remarques et les critiques, mais quand on vient de faire une saison comme la sienne, c'est pour moi une performance. Je trouve qu'il fait une très bonne saison. Les gens attendent toujours beaucoup plus, mais c'était beaucoup mieux que la saison dernière

Quelle note donnez-vous à ce PSG cette saison ?

Je vous laisse le soin de noter, vous avez l'habitude même si ce n'est pas un exercice facile. On n'est pas à l'heure du bilan. On a la mainmise sur le trophée mais on n'est pas encore champion. On fera le bilan après les deux derniers matchs.

Pour une partie des supporters, ce titre à un goût amer. Le comprenez-vous ?

Je comprends les remarques et les critiques. Nous avons eu des défaites à domicile où nos matchs n'ont pas été bons. Au moment de faire le bilan, il faudra analyser dans quel état on a récupéré l'effectif après la Coupe du monde. Demain, il y aura huit joueurs absents, c'est l'histoire d'une saison très particulière, avec un début de saison très compact. On fera le bilan très précisément. J'entends et j'accepte les remarques et les critiques, mais je regarde aussi tous les championnats européens et je m'aperçois que tout le monde a eu un passage à vide. Nous, c'est arrivé à un moment crucial, avec le Bayern Munich en C1 et l'OM en Coupe de France.







Avez-vous eu un rendez-vous avec votre direction pour vous garantir que vous serez là la saison prochaine ?

Je suis en relation permanente avec Luis Campos. Je vois très souvent mon président. On n'a pas parlé de la saison prochaine. Sur le fait qu'il y ait des noms qui circulent, ça fait partie de mon métier et ça ne me perturbe pas du tout. Il y a ce que vous écrivez et ce que je vis au quotidien.

Que manque-t-il au PSG pour gagner la Ligue des champions ?

Chaque début de saison, vous les médias vous mettez des favoris pour le dernier carré de la Ligue des champions. Il n'y a qu'une équipe qui peut aller au bout. Cette année, on a vu qu'il y avait eu des surprises. Personne n'aurait imaginé un tel parcours de telle ou telle équipe. Pour gagner la C1, il faut être en forme en février-mars, et on ne l'a pas été. Des joueurs importants ont été absents sur ces matchs.







Pouvez-vous nous expliquer concrètement comment vous travaillez sur la saison prochaine ?



Nous travaillons sur la saison prochaine. Heureusement ! Ce qu'il va se passer à la fin de la saison, vous n'en savez rien. Mais encore heureux que le club travaille sur ce que doit être l'effectif la saison prochaine. Tout le monde travaille sur la logistique, ce qui doit être amélioré, comment on va prendre nos repères au nouveau centre d'entraînement et sur comment le club peut améliorer l'effectif.