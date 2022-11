Christophe Galtier avant PSG-Auxerre : "Je ne vais ménager personne"

Christophe Galtier affirme qu'aucun de ses joueurs n'est venu lui demander de faire l'impasse sur le prochain match.

La perspective de la Coupe du monde et la crainte de voir un joueur se blesser, comme Sadio Mané, par exemple, influent-t-elle sur vos choix d'équipe ?

Quand je vois un joueur blessé ça me rend triste encore plus dans cette saison singulière avec la Coupe du monde. La relation entre mon staff médical et ceux des sélections est très bonne, il y a des échanges au quotidien.Il faut jouer avec l'état d'esprit le plus libre possible, même si ce n'est pas évident. Quand les joueurs sont dans la compétition, il y a moins de retenue, en tout cas moins qu'avant. La crainte est plus dans leur environnement, eux ce sont de grands compétiteurs et n'ont pas de craintes particulières.



Comprendriez-vous qu'un joueur vienne vous voir et vous dise : « je préfèrerais ne pas jouer » ?

La logique voudrait qu'un joueur me demande de ne pas jouer pour se ménager avant la Coupe du monde. Ma porte est toujours ouverte, ils peuvent venir échanger tout le temps. Je ne serais pas surpris qu'un joueur vienne me voir et me dise ''j'appréhende''. Évidemment, s’il y a une crainte, on ne prend pas de risque. Mais j'ai l'obligation d’aligner une équipe très compétitive face à Auxerre.



Avez-vous décidé de ménager certains de vos joueurs pour dimanche et notamment l'une de vos trois stars offensives ?



Je ne vais ménager personne. J’ai tous les joueurs à disposition sauf Fabian Ruiz, on verra pour Keylor. Je n’ai aucun joueur qui est venu me demander d’être ménagé avant la Coupe du monde.



Vous avez utilisé deux systèmes tactiques (3-4-3 et 4-3-1-2) depuis le début de saison. Dans la perspective du Bayern Munich en Ligue des champions, envisagez-vous d'en privilégier un plus que l'autre ?

Le Bayern c’est dans trois mois. C’est un beau tirage face à une équipe qui a fait carton plein dans la phase de groupe. On verra où en seront les effectifs en février. Je trouve intéressant d’évoluer dans deux systèmes et je pense que l’on pourra évoluer dans trois systèmes. Je demande à mon staff de réfléchir, et moi aussi je réfléchis, à ce que l’on garde nos forces offensives, tout en restant le plus équilibré possible mais aussi que l’on puisse récupérer plus haut. J’ai une réflexion sur ce troisième système pour pouvoir surprendre les adversaires et je souhaite donner la possibilité à mes joueurs de voir une troisième animation afin de voir ce que l'on fait de mieux. Mais pas parce que l’on a tiré le Bayern Munich mais pour que mes joueurs aient plus de solutions.





Keylor Navas, dans l'optique de la Coupe du monde, pourrait-il jouer dimanche ?



Keylor a été arrêté un certain temps ces 10-15 derniers jours, il a repris avec nous aujourd'hui (vendredi) . On verra comment il sera d'ici dimanche. Il se prépare pour la Coupe du monde.





En trois mots comment définiriez-vous votre équipe ?

Joueuse, portée sur l’attaque, très technique avec des joueurs hors norme. Sérieuse, structurée mais elle manque parfois de concentration.