Christophe Galtier avant Lorient-PSG : "Si un joueur ne veut pas jouer, eh bien ! Il ne joue pas"

Galtier est revenu sur d'éventuelles réticences de ses joueurs à enchaîner les matches avant le Mondial et les incite à jouer en guise de préparation.

Pouvez-vous nous détailler vos demandes concernant le travail de Neymar sur le terrain ? L'absence de Messi peut-elle changer vos attentes à Lorient le concernant ?

Ce que je demande à Ney c'est d'être bon et efficace et d'avoir une bonne animation entre Leo, Kylian et lui pour marquer beaucoup de buts. Il a cette envie d'être mobile de travailler pour l'équipe, de venir très bas dans les temps faibles que l'on peut avoir et de faire la jonction entre l'attaque et la défense. Il n'est pas un milieu de terrain, il se retrouve là aussi où il est performant en sélection. Je fais en sorte qu'il soit dans sa zone préférentielle pour qu'il puisse s'exprimer. Ney n'est pas un joueur positionnel, vouloir le mettre en dans une position, ça serait le priver de ses qualités.

Après cet enchaînement de matches, sentez-vous beaucoup de fatigue chez vos joueurs ?

On a beaucoup joué, tous les trois jours. Demain c'est le 23e match avec les sélections. On est dans une saison très singulière et très chargée, c'est valable pour tout le monde. Ça génère de la fatigue. Normalement, le dernier match de phase de poule se joue le 8 ou 9 décembre. Enchaîner des matches de Champions League en pleine semaine, c'est très énergivore. Il n'y a pas d'excuse c'est comme ça. Évidemment, on est un peu essoufflé, évidemment que chaque joueur qui est susceptible de participer à la Coupe du monde à cette crainte et encore plus avec la fin de la Ligue des champions. J'échange beaucoup avec mon staff, ma cellule performance et mes joueurs, on ne doit pas avoir de non-dits. Je leur dis qu'ils doivent nous faire confiance sur ce que l'on propose à chaque séance et que la meilleure façon de se préparer pour un Mondial c'est de jouer.

Avez-vous travaillé les coups de pied arrêtés après avoir montré des faiblesses dans ce secteur ?

Sur les coups de pied arrêtés, on travaille, on rabâche, on crie quelque fois. C'est une phase de jeu difficile et on n'a pas beaucoup de joueurs à 1m90, il peut y avoir du déficit athlétique qui doit être compensée par de la concentration. Pour avoir analysé, on a pris des buts sur des deuxième ou troisième ballons et il y a tout ce qui passe dans ses zones où le ballon peut tomber : manque de détermination, l'absence. C'est toujours le problème quand on défend en zone, on peut toujours se dire que c'est la faute de l'autre. J'en ai parlé avec les joueurs avant le match de Champions, qu'il fallait avoir de l'engagement. Et il y a aussi du travail tactique en faisant sortir la ligne rapidement pour mettre l'adversaire en hors-jeu. L'important est que les joueurs adhèrent à ce qu'on leur propose.

Comment jugez-vous cette équipe lorientaise qui fait un excellent début de saison ?

Très rythmée, c'est une équipe vive, alerte, technique qui aime avoir le ballon, qui a un jeu très élaboré. Il y a beaucoup de mouvements, de changements de zone entre les uns et les autres. C'est une équipe qui va vouloir mettre de la pression au départ, qui peut imaginer que l'on est fatigué. C'est une équipe forte dans les transitions et défend bien un peu comme Troyes dans un autre registre. Ils ont des joueurs percutants et athlétiques. Ils sont proches du podium depuis les premières journées, ce n'est pas un hasard s'ils sont là. C'est une équipe qui joue sans retenu.

Quel regard portez-vous sur le style de jeu imposé par Regis Le Bris depuis le début de saison ?

C'est à la fois très simple mais c'est très fin. Cela joue dans un dispositif en 4-4-2 qui me fait énormément penser à ce que faisait Christian Gourcuff à Lorient. Régis doit prendre ça comme un compliment. On voit qu'il y a beaucoup de travail et l'équipe prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Je m'attends à un match très rythmé demain, contre une équipe vive, en alerte, technique, qui aime avoir le ballon et qui a un jeu très élaboré. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements de zones entre les uns et les autres, ils sont très forts dans les transitions. C'est une équipe qui va vouloir mettre beaucoup de pression.

Avec la Coupe du monde qui se profile, des sélectionneurs vous ont-ils appelé pour vous demander de ne pas faire jouer certains joueurs ?

Aucun sélectionneur ne m'a sollicité pour me demander de protéger tel ou tel joueur.

Sentez-vous cette crainte chez vos joueurs avant la Coupe du monde ? Et que faire si un joueur affirme ne pas vouloir jouer ?

Il faut toujours les convaincre de jouer, c'est la meilleure des préparations et si l'on relâche, on peut se blesser sur une petite séance d'entraînement. Le fait de jouer et de gagner permet de rester en éveil. Je leur dis tout le temps, la meilleure façon de se préparer c'est de jouer. J'ai eu des échanges avec des anciens joueurs qui ont levé le pied avant la Coupe du monde : soit ils se sont blessés en préparation, soit ils ont fait un mauvais Mondial. Il faut rester concentrer pour jouer. Évidemment que si un joueur me dit, je ne veux pas jouer, j'ai peur et je vois à travers l'échange qu'il y a une grosse retenue eh bien ! Il ne joue pas et ça profite à un autre joueur.