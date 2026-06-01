Chris Woerts s’exprime sur l’avenir d’Arne Slot : « J’ai eu un bref échange avec lui, et je pense que… »

Selon Chris Woerts, Arne Slot devrait rester éloigné des terrains pendant un certain temps. L’ancien dirigeant l’a affirmé lundi soir dans l’émission « De Oranjezomer ».

Après l’annonce samedi de son départ de Liverpool, suite à une saison décevante, l’avenir du technicien néerlandais reste donc en suspens.

« J’ai eu un bref échange avec lui aujourd’hui, et je pense qu’il va opter pour un congé sabbatique », révèle Woerts. « Il va prendre un peu de repos, faire une pause. Il a peu vu sa famille ces dernières années. Je pense qu’il veut se ressourcer avant de se lancer dans une nouvelle aventure. »

Auteur d’une période faste au Feyenoord entre 2021 et 2024, il pourrait toutefois ne pas revenir sur les bancs néerlandais. Alors que le nouveau directeur technique du club, Dévy Rigaux, a semé le doute lundi sur l’avenir de Robin van Persie comme entraîneur, l’émission De Oranjezomer a immédiatement spéculé sur un éventuel retour de Slot.

« Il ne reviendra certainement pas », tranche Woerts. « Il ne faut jamais retourner dans son ancien club après deux ou trois ans. Ça ne marchera pas, ce serait un désastre. »

Youri Mulder conseille donc au directeur général Robert Eenhoorn et à Rigaux de nommer eux-mêmes un entraîneur avec lequel ils pourront travailler dans les années à venir. « C’est dommage que ce ne puisse pas être Slot, car ce serait parfait pour le Feyenoord. D’un autre côté : Eenhoorn et Slot, je crois que ça ne marche plus tout à fait non plus… ? »

« Non, répond immédiatement Woerts. Unehoorn l’avait limogé sur-le-champ à l’AZ quand il est parti pour Feyenoord ; ce n’est donc pas un mariage heureux. »