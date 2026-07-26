Choc pour Cristiano Ronaldo ! L’effondrement financier d’Al-Nassr impose apparemment une intervention radicale du propriétaire

Comme l’a confirmé à un insider proche du fonds souverain PIF auprès du journal, les engagements financiers de l’actuel champion d’Arabie saoudite s’élèvent désormais à plus de 800 millions de riyals, soit un peu plus de 187 millions d’euros.

Cette immense crise financière, qui serait donc exclusivement imputable à de mauvaises décisions financières prises lors de la saison passée, a placé le club sous la stricte surveillance de la Ligue saoudienne de football professionnel. Afin d’empêcher une nouvelle aggravation de la dette, le propriétaire a désormais engagé des mesures radicales avec effet immédiat.

Cela comprend avant tout un retrait de la capacité d’action de la direction opérationnelle. À la question explicite de Al-Riyadiah de savoir si la direction actuelle du club était empêchée de conclure de nouveaux contrats pour la saison à venir, la source a répondu sans ambiguïté : « Oui, il n’y aura pas de signatures de contrats tant que la direction ne mettra pas à disposition des liquidités issues des revenus du club. »

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Interdiction de transfert pour le club de Cristiano Ronaldo

La direction du club de Riyad n’est donc pas autorisée à recruter de nouveaux joueurs tant que des fonds correspondants issus de son propre sponsoring ou d’autres revenus du club ne pourront pas être justifiés.

Le plan d’assainissement du fonds souverain repose sur trois piliers centraux. Outre la limitation des prérogatives financières de l’actuelle direction du club, des cabinets indépendants de conseil financier, économique et juridique ont été mandatés.

Ils doivent mettre en évidence des possibilités d’augmenter les revenus commerciaux, consolider les dépenses ainsi qu’élaborer une feuille de route structurée dans le temps pour rétablir la viabilité financière. Le troisième pilier concerne la structure de propriété : le PIF évalue actuellement deux offres sérieuses pour le rachat du club de Cristiano Ronaldo, le fonds privilégiant une reprise partielle.

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Le fonds souverain PIF n’a pas le droit de s’immiscer dans le sportif

Selon l’informateur, l’objectif de ces mesures est de « préserver la valeur financière du club ainsi que sa valeur auprès des supporters et sur le plan marketing, empêcher un doublement de la dette et renforcer le respect des règles de gouvernance en vigueur ».

Ces règles sont également contraignantes d’un point de vue international, puisque la propriété des entreprises sportives du PIF est soumise à la supervision de la FIFA et d’autres instances. Afin de garantir une concurrence équitable entre plusieurs clubs appartenant au même propriétaire, le fonds souverain est juridiquement tenu de répartir son soutien financier de manière uniforme et n’a pas le droit d’intervenir directement dans les questions sportives.