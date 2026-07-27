Le Wydad Athletic Club marocain et ses supporters ont reçu un choc douloureux après le décès de l'ancien international malien Kalilou Traoré, qui a évolué par le passé au sein de l'équipe, à l'âge de 38 ans, à la suite d'un tragique accident de la route.

Le club français de Sochaux a annoncé le décès de son ancien joueur, exprimant sa profonde tristesse après la disparition de Traoré, qui a porté le maillot de l'équipe entre 2012 et 2014, avant de présenter ses plus sincères condoléances aux membres de sa famille et à ses proches.

Traoré a disputé 11 matchs en Ligue 1 française sous le maillot de Sochaux, avant de décider de mettre un terme prématuré à sa carrière professionnelle en 2014, alors qu'il était âgé de 26 ans.

La carrière du joueur malien a été marquée par plusieurs expériences dans différents clubs, puisqu'il a défendu les couleurs du Real Bamako dans son pays, du Wydad Athletic Club et du Hassania Agadir au Maroc, ainsi que de l'Istra croate et de l'Odense danois, avant de raccrocher les crampons à un âge précoce.

Sur le plan international, Traoré a porté le maillot de la sélection du Mali à 17 reprises et a contribué à la réalisation d'une performance importante avec son pays, après avoir figuré dans la liste de la sélection ayant décroché la médaille de bronze lors de la Coupe d'Afrique des nations 2013.

La tristesse a gagné les clubs auxquels le joueur a été associé durant sa carrière, face à cette disparition soudaine.

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