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L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, vise la première place de Ligue 1 avant le match reporté face à Lyon. Le technicien espagnol a assuré que son groupe restait pleinement motivé malgré le déplacement de la rencontre au lundi soir.

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Le choc au sommet reprogrammé au Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes pour une rencontre de Ligue 1 à fort enjeu, déplacée au lundi 26 octobre. La Ligue de football professionnel a reprogrammé le match à la suite d’un arrêté de la préfecture de police interdisant sa tenue à la date initialement prévue, le dimanche.

Les deux équipes abordent ce match avec 14 points chacune. Le Lyon de Paulo Fonseca occupe actuellement la première place devant le PSG, deuxième, grâce à la différence de buts.

L’équipe de Luis Enrique arrive en pleine confiance après sa spectaculaire victoire 4-2 contre Barcelone en Ligue des champions de l’UEFA en milieu de semaine.

Luis Enrique vise la première place malgré le report du match

Devant la presse avant la rencontre, Luis Enrique a minimisé les perturbations liées au changement de calendrier, qui coïncide avec la cérémonie du Ballon d’Or. « Si, compte tenu de la situation actuelle, il vaut mieux pour nous jouer lundi, nous l’accepterons sans aucun problème », a-t-il déclaré.

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« Il y a trois ou quatre semaines, nous étions encore loin de l’équipe en tête du classement. Et maintenant, nous avons la possibilité de prendre la première place. »

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« Il est important pour nous d’être aussi haut que possible au classement », a ajouté le technicien espagnol.

Luis Enrique veut prendre sa revanche face au redoutable Lyon de Fonseca

Luis Enrique a reconnu la menace que représente Lyon, évoquant sa victoire 2-1 au Parc des Princes la saison dernière comme une motivation supplémentaire. « Affronter l’Olympique Lyonnais de Paulo Fonseca est une source de motivation », a-t-il expliqué.

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« Nous nous souvenons de ce qu’ils ont fait la saison dernière, lorsqu’ils ont gagné au Parc des Princes en jouant très bien. »

« C’est à nous de montrer que nous sommes prêts pour chaque match et de démontrer notre forme », a souligné Luis Enrique.

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Les Parisiens veulent reprendre les commandes de la Ligue 1

Alors que les deux clubs sont à égalité de points en tête du classement, le choc de lundi s’annonce comme un premier rendez-vous crucial dans la course au titre en Ligue 1.

Une victoire permettrait aux Parisiens de retrouver la première place devant leurs rivaux.

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Le coup d’envoi du match entre le PSG et Lyon sera donné lundi soir à 20 h 30, heure d’Europe centrale (CET), au Parc des Princes.