À quelques jours du sommet attendu face au Zamalek, Al Ahly semble avoir clairement défini ses priorités auprès de son entraîneur marocain Hossein Amotta, tandis que les démarches se poursuivent au sein du comité des arbitres pour déterminer l'identité de l'équipe qui dirigera la rencontre tant attendue.

Le journaliste Ahmed Chobeir, ancien gardien d'Al Ahly et de l'équipe d'Égypte, a révélé que la direction du club a informé Amotta que la Coupe de la capitale d'Égypte ne ferait pas l'objet d'une évaluation ou d'un bilan, car elle représente une occasion d'offrir davantage de temps de jeu aux remplaçants et aux jeunes.

Chobeir a déclaré via son compte sur la plateforme « X » : « Al Ahly a dit à Amotta : tu ne seras pas du tout jugé sur la Coupe de la capitale d'Égypte, c'est une compétition dans laquelle tu prépareras les remplaçants et donneras une chance aux jeunes. Nos compétitions importantes en ce moment, tu as la Coupe de la Confédération, le championnat et la Coupe d'Égypte, en attendant de voir notre situation en Supercoupe. »

Sur le dossier de l'arbitrage, Chobeir a révélé de nouveaux développements concernant l'arbitre attendu pour le match entre Al Ahly et le Zamalek, prévu dimanche prochain au stade du Caire, dans le cadre de la sixième journée du championnat d'Égypte de première division.

Il a précisé qu'Essam Abdel Fattah a été victime d'un grave accident, ce qui a provoqué le report de la réunion consacrée à l'examen du dossier de l'équipe arbitrale du sommet, soulignant la présence d'un candidat de renom extérieur aux cinq grands championnats.









L'ancien gardien d'Al Ahly et de l'équipe d'Égypte a ajouté : « J'ai posé des questions sur l'équipe arbitrale du sommet, et on m'a dit qu'Essam Abdel Fattah avait été victime d'un très grave accident dont Dieu l'a sauvé, et qu'il était à Ismaïlia, donc la réunion a été reportée. »

Il a poursuivi : « Ce que j'ai appris, c'est qu'un grand arbitre extérieur aux cinq grands championnats est candidat, et que le comité des arbitres a reçu une réponse de deux fédérations des cinq grands championnats. Ils discuteront de la question puis annonceront aujourd'hui, ou plus probablement demain, l'équipe arbitrale du sommet. »



