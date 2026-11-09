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cm grafica chivu inter 2026 27 2 1 deskGetty Images / Calciomercato
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Chivu : « Les derbys perdus ? Il faut savoir se relever, pas se laisser abattre. »

Inter

L'entraîneur de l'Inter, Cristian Chivu, s'est exprimé à Parme après avoir reçu une distinction lors de la cérémonie de la 48e édition du prix Sport Civiltà.

« Que peut faire l'équipe ? L'Inter peut progresser. »

Interrogé sur la scène du Teatro Regio, l'entraîneur de l'Inter a ajouté : « Les derbys perdus ? Ce sont des matches qu'il faut jouer. Les saisons sont longues. On sait qu'il y a toujours des hauts et des bas, qu'il faut beaucoup de travail, de patience et de sacrifices. Il faut aussi savoir se relever, rester soudés et partager le même objectif.

Et tout faire pour l'emporter, en sachant qu'on peut tomber, mais que la manière de réagir est aussi importante. Nous ne nous emballons pas quand les choses vont bien, pas plus que nous ne sombrons dans la déprime quand elles vont mal. Nous continuons à tout faire pour conserver la compétitivité nécessaire afin de mener à bien une saison que nous voulons importante. »

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22 nov. 2026

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Sur son passage à Parme : « Je suis arrivé avec enthousiasme, reconnaissant de la confiance que Parme m'avait accordée et conscient de la responsabilité liée à l'objectif. Cela s'est bien passé, grâce au travail, à la cohésion et à l'humilité. Revenir à Parme est une émotion à l'état pur, je dois l'admettre. J'ai essayé de tout donner. Une ville comme Parme et une équipe comme celle-ci méritent de grandes scènes. »

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