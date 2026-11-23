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Chelsea envisage de recruter en janvier le milieu de Monaco Lamine Camara et le joueur de Bournemouth Alex Scott pour renforcer son entrejeu. Malgré la forte concurrence de Liverpool, autre club de Premier League, les dirigeants du club londonien restent convaincus de pouvoir attirer les deux joueurs au début de la nouvelle année.

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Chelsea vise deux renforts au milieu

TEAMtalk rapporte que Chelsea n’exclut pas de recruter Camara et Scott à la réouverture du mercato. Le manque de profondeur de Chelsea au milieu a été mis en évidence ce week-end, lorsque Moises Caicedo s’est blessé en début de match lors de la défaite 4-1 face à Leeds United . Les responsables du recrutement estiment que les deux joueurs apporteraient des qualités tactiques différentes dans l’axe du milieu, bien qu’ils évoluent dans des zones similaires.

L’échec de l’été ne décourage pas Chelsea

Chelsea avait initialement ciblé Camara en fin de mercato estival alors que le club cherchait dans l’urgence à remplacer Enzo Fernandez après son départ à Manchester City. Un transfert avait été préparé avec Monaco avant que le club de la Principauté ne mette fin aux discussions à la dernière minute , provoquant une vive irritation à Stamford Bridge.

Selon le média, Chelsea ne tient toutefois pas le milieu international sénégalais pour responsable de l’échec de ce transfert. Les dirigeants du club sont restés en contact régulier avec son entourage et ont suivi de près ses progrès tout au long de la saison en cours. Camara a répondu de manière convaincante en disputant jusqu’ici toutes les minutes de Monaco en Ligue 1 cette saison.

La concurrence de Liverpool complique la quête hivernale

Parallèlement à ses démarches pour Camara, Chelsea avance également sur un éventuel transfert de Scott. Le média ajoute que Bournemouth est prêt à négocier le départ du milieu de terrain, après que celui-ci a refusé plusieurs offres de prolongation de son contrat actuel au Vitality Stadium.

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Remporter la course à l’un ou l’autre ne sera pas simple : les deux joueurs devraient changer de club en janvier et suscitent un vif intérêt en Premier League. Liverpool apprécie particulièrement les deux milieux, et l’entraîneur du club, Andoni Iraola, souhaite étoffer ses propres options. Une bataille pourrait donc s’engager au début de la nouvelle année. Malgré cette concurrence, Chelsea reste convaincu que les deux joueurs choisiraient le club londonien s’ils avaient le choix.

Une bataille attend les clubs rivaux en janvier

Chelsea doit d’abord évaluer la gravité de la blessure de Caicedo tout en tentant de se relever de sa lourde défaite à Leeds. En coulisses, ses directeurs sportifs devront agir avec détermination avant janvier pour devancer le Liverpool d’Iraola dans les négociations avec Monaco et Bournemouth. Recruter les deux milieux renforcerait immédiatement la profondeur de l’effectif de Chelsea pour la seconde moitié de la saison.