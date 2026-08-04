Chelsea se rapproche d’un accord avec le Rayo Vallecano pour le transfert de Pep Chavarría, écrit l’expert du mercato David Ornstein. L’Espagnol de 28 ans doit succéder à son compatriote Marc Cucurella, qui évolue désormais au Real Madrid.

Chavarría est un véritable late bloomer. Le latéral gauche évoluait encore au quatrième échelon espagnol en 2020, avant de rejoindre librement le Real Saragosse.

Après deux ans dans ce club historique, il a rejoint le Rayo pour moins de deux millions d’euros, où sa carrière a décollé. Il compte désormais déjà 125 matches (2 buts, 8 passes décisives) avec le club madrilène.

Chavarría dispose d’une clause de départ de 50 millions d’euros dans son contrat qui court jusqu’à la mi-2030, mais selon le journaliste mercato Nicolò Schira, les clubs se rapprochent d’un accord à 25 millions d’euros plus 5 millions de bonus.

Grâce notamment à Chavarría, le Rayo s’est fait un nom en Europe la saison dernière. L’équipe du quartier ouvrier de Vallecas s’est hissée jusqu’en finale de la Ligue Conférence, où Crystal Palace s’est montré trop fort en s’imposant 1-0.

Chelsea a grand besoin d’un nouveau latéral gauche, puisque Jorrel Hato est désormais le seul pur latéral gauche après le départ de Cucurella. Le jeune Landon Emenalo (18 ans) a donc eu sa chance pendant la préparation.

Chelsea s’est déjà renforcé plus tôt cet été avec Morgan Rogers (Aston Villa), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Marco Palestra (Atalanta), Geovany Quenda (Sporting Portugal), Valentín Barco, Emmanuel Emegha (tous deux au RC Strasbourg), Denner (Corinthians), Danny Welbeck (Brighton), Dastan Satpaev (Kairat Almaty) et Jordan Henderson (libre).

En incluant le transfert de Chavarría, les dépenses totales de Chelsea sur ce mercato estival dépasseraient les 400 millions d’euros. Les départs d’Andrey Santos (Manchester United), de Cucurella (Real Madrid) et de Tyrique George (Everton) ont rapporté ensemble environ 132 millions d’euros en indemnités de transfert.



