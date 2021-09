Chelsea : Les éloges de Tuchel envers Thiago Silva

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a tenu des propos laudateurs à l’endroit de son chevronné défenseur, Thiago Silva.

Les Blues de Chelsea réalisent un début de saison impressionnant sur les tableaux. Un rendement étincelant auquel Thiago Silva n’est pas étranger. Bien qu’âgé de 37 ans, l’ancien défenseur parisien continue à se montrer très performant. Son dernier match livré contre Tottenham a même été l’un des tous meilleurs de sa carrière.

« O Monstro » séduit, mais ses prestations ne surprennent pas trop son entraineur Thomas Tuchel. Ce dernier le connait depuis trois ans maintenant et il sait de quoi il est capable : « Nous voulons des performances de haut niveau lorsque vous jouez pour Chelsea, vous devez bien performer et c'est ce qu'il fait. C'est un professionnel de haut niveau, c'est une évidence, sinon, il ne serait pas possible qu'il joue à ce niveau pendant autant d'années ».

Thiago Silva « sur la bonne voie » pour prolonger

Il a été demandé ensuite au coach allemand s’il est prêt à garder Thiago Silva dans son effectif pendant une saison supplémentaire. Sa réponse a été la suivante : « Cela dépend de lui. Je ne peux pas répondre à cette question pour le moment. J'espère qu'il pourra continuer à jouer à ce niveau-là et c'est tout ce dont il a besoin pour rester ici. C'est aussi simple et clair que cela. »

Enfin, l’ex-coach du PSG a conclu en affirmant que rien ne pressait et que son protégé n’avait pas de pression supplémentaire sur ses épaules par rapport à ses coéquipiers : « L'âge ne joue aucun rôle. La seule question que nous devons nous poser à la fin de la saison est : est-il au niveau dont nous avons besoin pour concourir pour Chelsea dans chaque compétition ? Oui ou non ? C'est aussi simple que cela et nous avons temps pour ça. Il est sur la bonne voie et nous sommes heureux. »

Pour rappel, Thiago Silva a débarqué à Stamford Bridge l’été dernier au bout de neuf années passées au PSG. Il avait quitté l’équipe francilienne la mort dans l’âme, car il voulait prolonger. Une offre de nouveau contrat lui a été bien faite par Leonardo, mais tardivement et après qu’il ait accepté le challenge de Chelsea.