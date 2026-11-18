Comment regarder Chelsea FC Women - Paris Saint-Germain avec un VPN
Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où des restrictions géographiques peuvent s’appliquer ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.
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- Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.
- Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).
- Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.
- Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
- Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.
- Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous au service du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !
Présentation du match
Chelsea FC Women vs Paris Saint Germain compositions
3-5-2Formation
Chelsea FC Women
CHE
4-4-2
Paris Saint Germain
PSG
Onze de départ
Remplaçants
Entraineur
- S. Bompastor
- P. Cesar