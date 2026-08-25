Selon des médias italiens, le club de Chelsea aurait entamé des discussions préliminaires en vue de recruter le défenseur de l'Atalanta, Honest Ahanor, avant la fin du mercato estival actuel.

Ahanor, âgé de 18 ans, a quitté le club de son enfance, le Genoa, pour rejoindre l'Atalanta l'été dernier dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 16 millions d'euros (13,7 millions de livres sterling), et il a disputé 35 matchs toutes compétitions confondues avec sa nouvelle équipe la saison passée.

Durant cette période, Ahanor s'est imposé comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs de la Serie A, l'adolescent ayant joué un rôle clé en aidant l'Atalanta à décrocher la huitième place.

Toutefois, les spéculations se sont multipliées quant à un possible départ d'Ahanor de Bergame, plusieurs clubs de toute l'Europe suivant de près ses performances.

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Le journal anglais « Metro », citant « La Gazzetta dello Sport » en Italie, a indiqué que le club de l'Atalanta avait déjà rejeté deux offres de deux équipes dont les noms n'ont pas été dévoilés pour s'attacher les services d'Ahanor, et que Chelsea est la dernière équipe à intensifier son intérêt pour le joueur italien.

Chelsea mènerait des discussions à la fois avec l'Atalanta et avec les représentants d'Ahanor dans le but de parvenir à un accord avant la clôture du mercato estival, fixée au 1er septembre prochain.

Bien qu'il ait été principalement utilisé comme défenseur sur le côté gauche d'une défense à trois, Ahanor peut également évoluer au poste d'arrière gauche, au milieu de terrain et comme ailier.

Ce joueur né à Aversa est réputé pour sa vitesse et sa condition physique, et il a déjà porté à deux reprises le maillot de la sélection italienne.

Le contrat actuel d'Ahanor avec l'Atalanta, qu'il a signé à son arrivée à Bergame, court jusqu'en juin 2028.







