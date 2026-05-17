Chelsea engage Xabi Alonso : l'entraîneur espagnol s'engage pour plusieurs saisons

Xabi Alonso est le nouvel entraîneur de Chelsea, a officialisé dimanche le finaliste malheureux de la FA Cup. Le technicien espagnol avait trouvé un accord avec le club londonien samedi et signé un contrat de quatre ans dès le lendemain.

L’ancien milieu de terrain, débarqué dans la capitale britannique en début de semaine dernière pour finaliser les derniers détails, a ainsi donné son accord définitif. Cette nomination intervient quelques mois après son départ du Real Madrid.

Les Blues avaient réagi promptement au départ de Liam Rosenior, limogé le mois dernier après une série de résultats décevants. Andoni Iraola était aussi en pole position, mais le choix final s’est porté sur Alonso.

Il débutera officiellement son mandat à Stamford Bridge le 1er juillet. « Chelsea est l’un des plus grands clubs du football mondial et je suis extrêmement fier de devenir l’entraîneur de ce formidable club. »

« Mes échanges avec les propriétaires et la direction sportive ont confirmé que nous partageons la même ambition : construire une équipe capable de performer de manière constante au plus haut niveau et de lutter pour remporter des titres. Il y a beaucoup de talent dans l’effectif et ce club a un énorme potentiel. Ce sera un grand honneur de le diriger. Dès à présent, l’accent sera mis sur le travail acharné, la création d’une culture solide et la conquête de titres », a déclaré Alonso, visiblement ravi.

Les Blues se félicitent de l’arrivée d’un « excellent entraîneur et d’un véritable leader », et entendent, sous sa conduite, retrouver le haut du tableau en Angleterre.

Alonso s’est surtout illustré au Bayer Leverkusen, qu’il a mené au titre de champion invaincu en 2024. Après son départ du Real Madrid, il avait été évoqué comme successeur potentiel d’Arne Slot en raison de son passé à Liverpool, mais il a finalement opté pour un autre grand club anglais.