Chelsea devance Arsenal et s'apprête à conclure un transfert colossal de près de 140 millions d'euros

Chelsea et Aston Villa ont trouvé un accord pour le transfert de Morgan Rogers, annonce l’expert mercato David Ornstein, de The Athletic. Le club londonien a accepté une offre de 137,5 millions d’euros.

Selon Ornstein, il ne reste plus qu’à régler les derniers détails avant que le transfert du milieu offensif ne soit définitivement conclu. Rogers, encore sous contrat avec Villa jusqu’en 2030, s’apprête à signer un contrat de six ans à Stamford Bridge, avec une option de prolongation d’un an en faveur de Chelsea.

« Rogers, âgé de 23 ans, souhaite rejoindre Chelsea, où le nouvel entraîneur Xabi Alonso et les projets d’avenir du club le séduisent particulièrement », écrit Ornstein. « Arsenal s’intéressait également à l’international anglais, mais celui-ci a choisi Chelsea comme destination de prédilection. »

Rogers a connu une progression fulgurante à Villa, où il a disputé 125 matchs, inscrit 31 buts et délivré 29 passes décisives. Ses 14 buts et 12 passes toutes compétitions confondues la saison dernière ont largement contribué à la qualification du club pour la Ligue des champions et à son triomphe en Europa League.

Convoqué pour la première fois en sélection anglaise en novembre 2024, il totalise désormais 21 capes. Lors de la Coupe du monde, le droitier a profité d’un temps de jeu conséquent sous les ordres de Thomas Tuchel, qui l’a aligné d’entrée contre l’Argentine et a été récompensé par une passe décisive. Les Three Lions se sont néanmoins inclinés (1-2).

Selon The Athletic, Villa s’attendait déjà au départ de Rogers et s’y préparait depuis plusieurs semaines. Les Villans ont ainsi devancé Newcastle United dans la course à Johan Manzambi, recruté 60 millions d’euros auprès du SC Fribourg, et devraient également accueillir João Gomes en provenance de Wolverhampton pour environ 45 millions.

Le directeur financier de Villa n’est pas le seul à se frotter les mains : son homologue de Middlesbrough peut aussi s’attendre à une belle somme. Le club de Championship avait cédé Rogers à Villa en février 2024 pour environ dix millions d’euros, en négociant un pourcentage de revente de vingt pour cent.

Un rapide calcul indique que Boro pourrait toucher environ 27,5 millions d’euros supplémentaires, ou légèrement moins si le pourcentage est calculé uniquement sur la plus-value.