Chelsea dépense des millions : quel est le secret pour échapper au spectre des sanctions ?

Malgré des dépenses de plus de 210 millions de livres sterling lors du mercato estival en cours, Chelsea ne semble pas inquiet de contrevenir aux règles du fair-play financier ou aux réglementations de durabilité financière de la Premier League et de l'UEFA.

Le club londonien s'appuie en effet sur un modèle financier réfléchi, fondé sur la réalisation d'importants bénéfices grâce à la vente de joueurs et sur la réduction des charges annuelles des transactions par le biais de contrats à long terme, ainsi que sur la restructuration de sa masse salariale, ce qui lui offre une large marge de manœuvre sur le marché des transferts, selon les révélations du journal britannique « The Times ».

Après des années passées à privilégier le recrutement de jeunes talents, Chelsea a commencé à ajuster sa politique sur le marché des transferts, s'orientant vers l'incorporation de joueurs plus prêts et plus expérimentés.

Ce changement s'est concrétisé par le recrutement du défenseur français Maxence Lacroix pour 52 millions de livres sterling, faisant de lui le premier joueur âgé de 26 ans ou plus à rejoindre l'équipe depuis le rachat du club par le groupe « BlueCo » en 2022.

Le club a également bouclé une transaction colossale avec l'arrivée de Morgan Rogers en provenance d'Aston Villa pour 117 millions de livres sterling, malgré une forte concurrence d'Arsenal, en plus du recrutement de Marco Palestra en provenance de l'Atalanta pour 47 millions de livres sterling.

Dans le même temps, Chelsea a activé des accords conclus au préalable pour incorporer Geovany Quenda, Emmanuel Emega et Dastan Satpaïev, dans le cadre d'un plan à long terme visant à renforcer l'effectif.

L'activité du club ne s'est pas arrêtée là : Bournemouth a refusé une offre d'une valeur de 64 millions de livres sterling pour se séparer d'Alex Scott, tandis que Chelsea poursuit son intérêt pour le recrutement du latéral du Rayo Vallecano Pep Chavarría. L'entraîneur Xabi Alonso a affirmé que la direction du club était toujours prête à conclure de nouvelles transactions si l'occasion se présentait.

Pourquoi Chelsea ne craint-il pas les sanctions ?

Bien que Chelsea ait enregistré la plus grosse perte avant impôts de l'histoire du football anglais lors de la saison 2024-2025, dépassant les 200 millions de livres sterling pour la quatrième année consécutive, sa situation financière a connu une nette amélioration grâce à des sources de revenus exceptionnelles.

Le club avait précédemment vendu son équipe féminine à la société propriétaire pour 200 millions de livres sterling, et cédé deux de ses hôtels pour 70,5 millions de livres sterling, des opérations qui l'ont aidé à se conformer aux règles de la Premier League.

Mais ces recettes ne sont pas prises en compte dans les critères de l'UEFA, ce qui a poussé l'instance à conclure un accord de règlement avec le club, lui imposant d'atteindre des objectifs financiers déterminés au cours des prochaines années afin d'éviter des amendes, voire une exclusion de la participation aux compétitions européennes.

Les ventes de joueurs, le mot de passe

Le véritable secret de la capacité de Chelsea à dépenser massivement réside dans son succès exceptionnel en matière de vente de joueurs. Depuis le rachat du club par le groupe « BlueCo », Chelsea a dépensé plus de 1,8 milliard de livres sterling en recrutements, mais a en contrepartie récolté plus de 900 millions de livres sterling issus des ventes de joueurs.

La saison dernière, il est devenu le premier club de Premier League à réaliser plus de 300 millions de livres sterling grâce à la vente de joueurs sur une seule saison, un chiffre qui équivaut presque à la valeur de ses dépenses en nouvelles recrues.

Quant au mercato en cours, le club a jusqu'à présent récupéré environ 170 millions de livres sterling grâce à la vente de Marc Cucurella, Tyrique George et Andrey Santos, avec des prévisions de dépassement du milliard de livres sterling de ventes totales depuis le rachat par « BlueCo » avant la fermeture de la fenêtre des transferts.

Comment les contrats à long terme aident-ils ?

Chelsea s'appuie également sur un mécanisme comptable qui lui offre une grande flexibilité en matière de dépenses : la valeur d'une transaction n'est pas enregistrée en totalité l'année du recrutement, mais répartie comptablement sur la durée du contrat, avec un maximum de cinq ans conformément aux règlements de l'UEFA.

Sur cette base, les 210 millions de livres sterling dépensés cet été apparaîtront dans les comptes comme une charge annuelle d'environ 42 millions de livres sterling seulement, ce qui allège la pression sur le budget annuel du club.

En contrepartie, Chelsea réalise d'importantes plus-values lors de la vente de certains joueurs. À titre d'exemple, le club a recruté Andrey Santos pour 10,2 millions de livres sterling, avant de le vendre à Manchester United pour 50 millions de livres sterling, et a cédé Tyrique George, l'un des diplômés de l'académie du club, à Everton pour 24 millions de livres sterling, la transaction étant enregistrée comme un bénéfice quasi intégral.

De nouvelles ventes attendues

Chelsea ne semble pas s'être contenté de ce qu'il a réalisé en matière de ventes, puisque le club envisage de se séparer d'un certain nombre de joueurs durant la période actuelle, au premier rang desquels : « Axel Disasi, Benoît Badiashile, Trevoh Chalobah, Filip Jørgensen, Nicolas Jackson, Liam Delap, Malo Gusto, Pedro Neto ».

La direction de Chelsea estime que la conclusion de ces transactions lui offrira une marge financière supplémentaire pour continuer à renforcer l'équipe, tout en respectant les règles de durabilité financière de la Premier League et les réglementations de l'UEFA.

Xabi Alonso a affirmé que la direction disposait d'une vision claire concernant le marché des transferts, tout en insistant sur la nécessité de faire preuve de flexibilité jusqu'au dernier jour du mercato, déclarant : « Nous devons être flexibles et rapides dans la prise de décision, mais le plus important, c'est que nous savons ce que nous voulons. »