Chelsea : défait à City, Tuchel s'en prend encore à Lukaku

Thomas Tuchel a admis qu'il avait été particulièrement frustré par la performance de Romelu son attaquant Lukaku contre Manchester City, lors de la défaite en Premier League samedi à l'Etihad Stadium (1-0). Le but de Kevin De Bruyne en seconde période a suffi pour sceller la victoire des hommes de Pep Guardiola, qui comptent maintenant 13 points d'avance...

Tuchel pointe du doigt Lukaku

Contrairement à son compatriote, Romelu Lukaku n'a pas toujours été en mesure de contrôler le jeu des visiteurs, et Thomas Tuchel a reconnu après le coup de sifflet final qu'il n'était pas satisfait de ses efforts. "Nous avons eu huit ou neuf transitions offensives, mais nous n'avons eu aucun contact dans la surface", a ainsi regretté l'Allemand après le match.

"C'était un gros problème aujourd'hui, la performance de nos joueurs de devant. Un manque de position, de timing et de sang-froid. Nous avons perdu trop de ballons trop facilement. Romelu Lukaku doit parfois rendre des services. Il est inclus dans cette catégorie, il a eu de nombreuses pertes de balle dans des circonstances très prometteuses. Il a eu une énorme occasion. Bien sûr, nous voulons le servir, mais il fait partie de l'équipe, et nous pouvons faire beaucoup mieux", a ensuite argumenté l'ancien coach du PSG et du Borussia Dortmund.

"Nous n'abandonnerons jamais"

L'Allemand s'est étendu sur la performance globale de son équipe - incapable de tirer au but en première mi-temps - et a noté qu'il pensait qu'elle méritait au moins un point, tout en ajoutant que City est peut-être maintenant trop loin au classement. "Je pense que nous avons mérité un match nul, nous avons très bien défendu. Nous n'avons pas laissé de grosses occasions. Nous n'étions pas sous pression. Un match nul serait un résultat équitable mais nous ne l'avons pas obtenu. Nous n'abandonnerons jamais, mais si City continue à gagner tous les matchs, personne ne pourra les rattraper", a concédé le coach.

Mathématiquement, les espoirs de Chelsea de détrôner City semblent proches d'être terminés, mais les Blues restent cependant en lice pour défendre leur couronne européenne et pourraient même réaliser un doublé, après avoir atteint la finale de la Carabao Cup au début du mois contre Tottenham. Bref, il y a encore largement de quoi rester concerné !