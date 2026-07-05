Chelsea cède un attaquant devenu superflu contre un chèque d’environ trente millions d’euros

Chelsea a trouvé un accord avec Everton pour le transfert de Tyrique George, selon la BBC et le journaliste Ben Jacobs. L’ailier gauche rapportera jusqu’à 28 millions d’euros aux Blues.

Âgé de vingt ans, George a percé après avoir été formé au club et a disputé 37 matchs avec l’équipe première des Blues, inscrivant six buts et délivrant six passes décisives.

Mais la forte concurrence chez les Blues a progressivement réduit ses perspectives. En janvier dernier, Chelsea l’a donc cédé en prêt à Everton.

Everton avait négocié une option d’achat ferme de 29 millions d’euros. Les Toffees ont toutefois revu les modalités : 20 millions d’euros seront versés immédiatement, le solde étant lié à des bonus liés au nombre de matchs joués et à une éventuelle participation européenne.

Par ailleurs, Chelsea a négocié un pourcentage de 15 % sur une éventuelle plus-value en cas de revente ultérieure. Prêté à Everton la saison passée, George a disputé onze matchs, dont une titularisation. Malgré ce temps de jeu limité, il a impressionné l’entraîneur David Moyes, qui l’a décrit comme « un garçon formidable doté d’un excellent état d’esprit ».

George devient la troisième recrue estivale des Toffees. Auparavant, le club avait officialisé l’arrivée définitive du milieu offensif Merlin Röhl (24 ans), en provenance du SC Fribourg pour 25 millions d’euros après un prêt réussi, puis celle du milieu défensif Hayden Hackney (24 ans), recruté environ vingt millions d’euros à Middlesbrough.

En contrepartie, le club a laissé partir son icône Seamus Coleman (37 ans), auteur de 435 matchs sous les couleurs d’Everton, ainsi que Idrissa Gana Gueye (36 ans), libre de tout contrat.