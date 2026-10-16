Chelsea annonce que son joueur vedette a subi une opération réussie au genou

Le club de Chelsea a annoncé, ce vendredi, que son capitaine Reece James avait subi avec succès une légère intervention chirurgicale au genou, après la blessure contractée à l'entraînement.

Le club a précisé, dans un communiqué publié sur son site officiel, que Reece James avait subi une légère opération du genou qui s'est soldée par un succès.

Le joueur de 26 ans avait manqué la victoire de Chelsea face à Bournemouth sur le score de 5-1, samedi, à Stamford Bridge, au moment où il passait des examens médicaux destinés à évaluer la blessure contractée à l'entraînement.

Les examens médicaux ont confirmé que l'intervention chirurgicale était la procédure nécessaire pour traiter cette blessure.

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Reece James a d'ores et déjà entamé son processus de guérison, et il bénéficiera du soutien du service médical du club au centre d'entraînement de Cobham durant sa phase de rééducation.

L'ensemble des membres de Chelsea a souhaité un prompt rétablissement au capitaine de l'équipe, en lui assurant son soutien tout au long de sa convalescence jusqu'à son retour sur les terrains.



