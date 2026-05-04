Chelsea a été totalement humilié à domicile par l'équipe réserve de Nottingham Forest

Lundi après-midi, Chelsea a de nouveau subi une défaite cuisante en Premier League. À Stamford Bridge, l'équipe réserve de Nottingham Forest s'est imposée 1-3. Il s'agit de la sixième défaite consécutive en championnat pour Chelsea.

Forest, qui avait décidé de laisser tous ses joueurs clés au repos en vue du match retour de la demi-finale de l’Europa League jeudi, a pris un excellent départ. L’ancien attaquant du NEC, Taiwo Awoniyi, a ouvert le score d’une superbe tête après seulement trois minutes : 0-1.

Le désespoir s’empare immédiatement de Stamford Bridge, car rien ne laisse présager la fin de cette série noire. Si Enzo Fernández touche le poteau d’une belle frappe, l’inquiétude grandit après un quart d’heure de jeu.

Malo Gusto accroche alors Awoniyi par le maillot dans la surface, et l’arbitre Anthony Taylor, après consultation de la VAR, indique le point de penalty. Igor Jesus transforme la sentence avec sang-froid : 0-2.

Juste avant la mi-temps, la peur a soudainement saisi Stamford Bridge : le jeune débutant de 18 ans, Jesse Derry, est resté inconscient sur la pelouse après un violent choc avec Zach Abbott. Après plusieurs minutes de soins, il a été évacué sur civière ; son état n’a pas encore été précisé.

Avant l’incident, Taylor avait accordé un penalty à Chelsea : Cole Palmer se présenta face à Matz Sels, mais le gardien repoussa sa tentative, probablement le tournant manqué des Blues. Après la pause, le scénario ne s’inversa pas. Pire, à la 52^e minute, Awoniyi signa un triplé (0-3), scellant définitivement le score.

Après les sorties sur blessure de Robert Sanchez et Morgan Gibbs-White, suite à un violent choc, João Pedro pensait enfin mettre fin à la disette offensive des Londoniens. L’attaquant expédiait de la tête un rebond derrière Sels, mais, à sa grande surprise, l’arbitre refusait le but pour hors-jeu. Dans le temps additionnel, le Brésilien trouvait toutefois le chemin des filets d’une reprise acrobatique somptueuse, fixant le score final à 1-3.

Ce revers complique considérablement la course à l’Europe pour Chelsea, tandis que Nottingham Forest se rapproche quasi mathématiquement du maintien. Les Forestiers aborderont d’ailleurs le match retour contre Aston Villa en Ligue Europa avec une avance de 0-1 et une confiance renouvelée.