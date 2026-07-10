Chaussettes déchirées et chaussures trouées : la tendance la plus surprenante de la Coupe du monde 2026

À chaque édition de la Coupe du monde, les joueurs innovent avec de nouveaux détails qui attirent l’attention du public. Cette fois, il n’a pas été question d’un but spectaculaire ou d’une prouesse technique exceptionnelle, mais de chaussettes déchirées et de chaussures trouées portées par plusieurs des plus grandes stars du tournoi.

Si certains y ont vu une simple mode, la réalité est plus pragmatique : des raisons médicales et sportives poussent ces athlètes à privilégier la performance au détriment de l’esthétique.

La star brésilienne Neymar, 34 ans, avait été la première à attirer l’attention en arborant des chaussettes déchirées lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Depuis, la tendance s’est généralisée sur les terrains et s’affiche désormais comme un détail familier des grands tournois, y compris lors de cette Coupe du monde, malgré les débats qu’elle suscite chez les supporters et les observateurs. Mais pourquoi donc les joueurs déchirent-ils leurs chaussettes ?

La raison est simple sur le plan médical : chaque joueur utilise une nouvelle paire à chaque match, mais celle-ci est souvent trop serrée au niveau du mollet. Sous l’effort intense, le flux sanguin augmente, le muscle gonfle et la pression exercée par la chaussette devient inconfortable.

Un scientifique anglais a expliqué au journal « Mirror » que les muscles du mollet se gorgent de sang pendant l’effort, donnant l’impression que les chaussettes sont plus serrées et provoquant une sensation d’inconfort.

Le Suisse Sven Michel (35 ans), qui évolue en deuxième division, a confirmé à « Bild » avoir déchiré ses chaussettes pour soulager des crampes persistantes au mollet.

« Je souffrais énormément de crampes au mollet, alors je me suis dit : je dois faire de même. On sent la pression diminuer et on n’est plus sujet aux crampes aussi rapidement », explique-t-il.

Bien que largement répandue, cette pratique est officiellement interdite : depuis 2022, l’article 15.2 du règlement FIFA sur l’équipement interdit de couper ou de modifier les chaussettes. Dans les faits, cette disposition est rarement appliquée.

En Allemagne, le règlement est plus strict : la tenue officielle de la Bundesliga exige que « les chaussettes, qu’elles soient normales ou de compression, ne présentent aucun trou ».

Selon Bild, la Ligue allemande de football (DFL) a adressé en octobre 2023 un avertissement officiel à tous les clubs, prévoyant des sanctions progressives : un avertissement pour les deux premières infractions, puis d’une amende de 5 000 euros à la troisième, avant que le montant des sanctions n’augmente en cas de récidive.

Sur la scène continentale, l’Union européenne de football (UEFA) reste souple : les chaussettes trouées ne constituent pas une infraction sanctionnée dans ses compétitions, ce qui maintient le phénomène à l’ordre du jour en Ligue des champions.

Les innovations ne se limitent pas aux chaussettes : les chaussures sont aussi concernées. Une photo de la star portugaise Pedro Neto (26 ans) a ainsi suscité l’intérêt des réseaux sociaux, le joueur ayant été aperçu avec une chaussure droite dotée d’une ouverture volontaire au niveau du talon.

De prime abord, nombreux sont ceux qui ont cru que la chaussure avait été endommagée pendant la rencontre, mais la réalité était tout autre : cette ouverture avait été conçue délibérément.

Avant que la chaussure ne soit visible à l’écran lors du huitième de finale perdu 1-0 face à l’Espagne, le staff portugais a proposé à Neto de changer de modèle, mais l’attaquant a choisi de conserver son équipement modifié, déjà utilisé au cours de la compétition.

Cette ouverture, située au niveau du talon, a été conçue pour soulager la pression et réduire les frottements, afin de limiter la douleur provoquée par une excroissance osseuse, signe d’une déformation de Haglund sur le pied droit du joueur, d’où l’absence de modification sur la chaussure gauche.

Rappelons que les crampons en matière synthétique sont souvent rigides au niveau du talon, ce qui incite certains joueurs à les modifier afin de soulager la pression. Pedro Neto n’est pas le premier à recourir à cette astuce : d’autres stars, comme le Brésilien Philippe Coutinho et l’Allemand Mats Hummels, ont déjà eu recours à cette modification pour soulager le même problème.