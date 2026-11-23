Partager Suivez GOAL sur Google

Al-Hilal frappé par des catastrophes défensives

Publicité

Le commentateur tunisien Issam Chaouali a lâché une remarque qui n'est pas passée inaperçue lors du match entre Al-Hilal et le Neftchi ouzbek, comptant pour la cinquième journée de la Ligue des champions d'Asie Élite. Il a adressé un message d'avertissement aux joueurs du club saoudien au sujet des erreurs défensives apparues pendant la rencontre, malgré la brillante prestation du gardien marocain Yassine Bounou, intervenu à plusieurs reprises pour éviter à son équipe d'encaisser des buts tout faits.

« Yassine Bounou ne vous sauvera pas à chaque fois », a déclaré Chaouali au micro pendant la rencontre. Une allusion claire au fait qu'Al-Hilal ne peut pas éternellement compter sur les qualités exceptionnelles de son gardien marocain pour masquer ses lacunes défensives, d'autant que les joueurs ouzbeks parvenaient régulièrement à atteindre les zones dangereuses et à menacer le but.

Les propos du commentateur tunisien sont intervenus après une série d'arrêts importants de Bounou, qui a montré sa capacité à gérer les occasions dangereuses créées par l'adversaire. Il a ainsi confirmé une nouvelle fois sa grande valeur au sein de l'équipe, lui qui figure parmi les éléments les plus marquants d'Al-Hilal, capables de changer le cours d'un match par leurs interventions décisives.

Mais le rayonnement du gardien marocain n'a pas empêché certains problèmes d'apparaître dans le dispositif défensif. Les joueurs du Neftchi ont trouvé des espaces pour se projeter et atteindre le but d'Al-Hilal, profitant d'erreurs de placement et de mauvaises lectures des attaques, ce qui a placé Bounou sous une pression constante à différents moments de la rencontre.

Publicité Publicité

Bounou protège Al-Hilal de ses propres erreurs, l'avertissement de Chaouali va au-delà du résultat

Le commentaire de Chaouali n'est pas tant une critique des qualités de Bounou qu'une mise en lumière de l'ampleur des responsabilités qui pèsent sur le gardien marocain face aux erreurs commises par ses coéquipiers. Un club de la stature d'Al-Hilal ne peut pas faire de son gardien la solution permanente à tous ses problèmes défensifs, surtout lorsqu'il s'agit de viser un titre continental aussi prestigieux que la Ligue des champions d'Asie Élite.

Related Topics

Cette remarque prend encore plus de poids au regard des ambitions d'Al-Hilal dans la compétition. L'équipe doit trouver l'équilibre entre sa force offensive et sa capacité à maîtriser le jeu et à confisquer le ballon d'une part, et la solidité défensive qui lui apporte de la sécurité dans les grands matchs d'autre part. Se montrer dangereux devant le but adverse et marquer ne suffit pas si l'équipe offre à ses adversaires des occasions répétées de revenir dans la partie.

La rencontre a connu des rebondissements au score, le tableau d'affichage indiquant pour l'heure un nul 2-2, dans un match qui a révélé le potentiel offensif d'Al-Hilal, mais aussi certaines failles qui nécessitent d'être corrigées de toute urgence.

Publicité

Le message de Chaouali reste une sonnette d'alarme pour le staff technique et les joueurs d'Al-Hilal : le talent individuel de Bounou peut sauver l'équipe dans de nombreuses situations, mais il ne remplace pas l'organisation défensive et la concentration collective. D'autant que les prochains matchs pourraient opposer Al-Hilal à des adversaires qui ne lui laisseront guère l'occasion de corriger ses erreurs.