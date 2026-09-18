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Abdelmawgood Samir
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Chaâbani bouleverse la liste de la Tunisie : retour de Sassi et Maâloul, des absences qui soulèvent des interrogations

Tunisie vs Ouganda
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Africa Cup of Nations Qualification
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Changements en masse

Moïn Chaâbani, le sélectionneur de l'équipe nationale de Tunisie, a dévoilé la liste de la Tunisie pour disputer les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, face à l'Ouganda le 24 septembre, et au Botswana le 28 du même mois, une liste marquée par le retour de Ferjani Sassi et d'Ali Maâloul dans les rangs de la sélection tunisienne.

Selon la liste publiée par la Fédération tunisienne de football, Chaâbani a rappelé Ferjani Sassi en sélection après son absence de la Coupe du monde 2026, malgré le brassard de capitaine qu'il avait porté lors de la Coupe d'Afrique des nations et de la Coupe arabe. Il a également rappelé Mohamed Ali Ben Romdhane et Aïssa Laïdouni, ce qui fait revenir trois joueurs évoluant dans le championnat qatari dans les rangs de la Tunisie.

La liste a aussi vu le retour d'Ali Maâloul après son absence du Mondial, tandis qu'Ali Abdi, défenseur de Nice, a été écarté, malgré ses excuses concernant ses récentes déclarations qui avaient suscité la polémique en Tunisie, après qu'il s'était dit prêt à manquer la Coupe du monde pour aider son club lors des matchs de barrage afin d'éviter la relégation.

Par rapport à la liste du Mondial, Hannibal Mejbri est absent en raison d'une blessure, à côté des retraites internationales de Rani Khedira et d'Elyes Skhiri, sans oublier l'absence de Firas Chaouat, Dylan Bronn, Omar Rekik, Mohamed Haj Mahmoud, Mortadha Ben Ouanes et Elias Saad.

La liste ne comporte que 14 joueurs ayant participé à la dernière Coupe du monde, et a offert leur chance à Mohamed Sadok Guedidia, attaquant du Club Africain, et à Sami Chouchane, joueur de Dijon, pour leur première convocation avec la sélection tunisienne.

Africa Cup of Nations Qualification
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La liste de la Tunisie a vu le retour de noms marquants et de larges changements par rapport à celle de la Coupe du monde.

Voici la liste complète :

Gardiens de but : Aymen Dahmen, Sabri Ben Hassen, Mouhib Chammakh.

Défense : Yann Valery, Moataz Neffati, Adam Arous, Mohamed Nasraoui, Montassar Talbi, Alaa Ghram, Mohamed Amine Ben Hmida, Amine Charni, Ali Maâloul.

Milieu : Ferjani Sassi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Aïssa Laïdouni, Hamza Rafia, Sami Chouchane, Ismaël Gharbi, Anis Ben Slimane.

Attaque : Khalil Ayari, Seifallah Ltaief, Elias Achouri, Rayan Loumi, Sébastien Tounekti, Hamza Mastouri, Sadok Guedidia.

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