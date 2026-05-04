« Ceux qui ne perçoivent pas les qualités de Kasper Dolberg comprennent peu de choses au football. »

Henk Spaan est impressionné par Kasper Dolberg, l’attaquant de l’Ajax. Samedi soir, le Danois a brillé lors du match nul 2-2 contre le PSV.

Dans sa rubrique « Spaan geeft punten », il lui attribue la note de 9. « Depuis longtemps, nous répétons, dans nos articles comme dans nos podcasts, que Dolberg surpasse de loin le bien pâle Wout Weghorst et qu’il possède une grande capacité de déplacement. »

« Malheureusement, Óscar García lui a préféré le talentueux Danois », poursuit Spaan. L’absence de Weghorst, non retenu pour la rencontre de samedi soir, a ainsi profité à Dolberg.

« Il a de la fièvre, pas de vaccin contre la grippe ni contre le coronavirus, car il n’y croit pas, ce numéro 9 », s’indigne Spaan.

Spaan estime qu’il serait inconcevable que Jordi Cruijff se sépare de l’avant-centre danois. « Il est élégant, rapide, techniquement doué et puissant. Ceux qui ne perçoivent pas ces qualités ne comprennent pas grand-chose au football. »

Racheté l’été dernier à Séville pour 10 millions d’euros, l’attaquant a paraphé un contrat le liant au club jusqu’en 2029.

Depuis son retour, l’attaquant a disputé 1 358 minutes en 26 matchs officiels, pour cinq buts marqués et trois passes décisives.