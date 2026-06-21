La séance d’entraînement de la sélection brésilienne, ce dimanche, a marqué un pas de plus vers la conclusion d’une longue saga : la participation de Neymar à la Coupe du monde 2026.

Après plusieurs jours d’un travail différencié, l’attaquant a enfin pris part, sans restriction, à la séance collective aux côtés de ses coéquipiers.

La Seleção se prépare désormais à défier l’Écosse jeudi prochain, à l’occasion de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Après un nul contre le Maroc (1-1) et une victoire face à Haïti (3-0), le Brésil compte actuellement quatre points.

Selon la chaîne ESPN Brésil, le joueur est entré sur la pelouse en baskets, a enchaîné les exercices d’échauffement avec le groupe puis les ateliers ballon, filmés par la presse pendant les quinze minutes ouvertes aux médias.

Sauf contretemps de dernière minute, le joueur devrait prendre part aux deux prochaines séances et se tenir à la disposition du staff technique de Carlo Ancelotti pour le match contre l’Écosse.

Inactif depuis le 17 mai, date de son dernier match avec Santos, le numéro 10 devrait commencer sur le banc et, au mieux, faire une brève apparition en fin de rencontre.