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Il y a une Juventus tournée vers l’avenir et le prochain mercato de janvier, avec un objectif affiché : recruter un véritable avant-centre pour Luciano Spalletti. Et il y a celle qui regarde le présent et constate, chiffres à l’appui, qu’elle a trouvé en Nick Woltemade, l’un des deux avant-centres de son effectif, un joueur désormais indispensable à ses performances.

Quand l’attaquant allemand, arrivé en prêt le dernier jour du mercato, est sur le terrain, la Juventus change de visage et devient aussi plus dangereuse en attaque. Et en vue de la fin de saison, selon Tuttosport, Newcastle a ouvert la porte à un transfert définitif à prix réduit.

LES CHIFFRES : Woltemade est-il vraiment devenu le joueur qui fait la différence dans cette équipe ? Lorsque l’attaquant né en 2002 a été titularisé, la Juve a jusqu’ici gagné ou, au pire, fait match nul : cinq victoires en sept rencontres, et des nuls contre la Fiorentina et Rennes. En revanche, lorsqu’il n’a pas débuté, le nombre de victoires tombe à deux seulement. La dernière a d’ailleurs été obtenue en seconde période après son entrée en jeu.

Les données rapportées par Tuttosport montrent également qu’avec lui sur le terrain, la Juventus inscrit en moyenne un but toutes les 38 minutes, contre un toutes les 111 minutes sans lui. Elle se crée 1,5 « grosse occasion » par match, contre 0,4 sans lui, totalise au moins 17,5 tirs cadrés, contre 13, et affiche, par conséquent, une moyenne d’xGoals attendus de 1,8, contre 1,1 en son absence.

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UNE AIDE POUR SES COÉQUIPIERS : Woltemade n’est peut-être pas l’avant-centre physique que souhaite Spalletti, même s’il en a le gabarit, mais il aide assurément toute l’équipe. Ses coéquipiers subissent moins de pression et se montrent plus dangereux. L’Allemand mobilise constamment au moins un défenseur central adverse, créant des espaces dans lesquels Kolo Muani ou les joueurs de couloir peuvent s’engouffrer. Il sait jouer dans la profondeur, servir de point d’appui et délivrer des passes décisives. Malgré ses difficultés connues dans le jeu aérien, sa présence permet aussi à ses coéquipiers d’être moins étroitement marqués sur les coups de pied arrêtés.

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LES MODALITÉS : Rappelons que Woltemade est arrivé à Turin in extremis, le dernier jour du mercato estival, sous la forme d’un prêt payant de 3,6 millions d’euros, auxquels peuvent s’ajouter 500 000 euros de bonus. Un transfert temporaire, au coût relativement limité, mais qui, à ce jour, ne prévoit aucune suite au-delà du prêt.

Voici le communiqué publié le 1er septembre dernier : « Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir conclu un accord avec Newcastle United FC pour l’acquisition, à titre temporaire jusqu’au 30 juin 2027, des droits aux prestations sportives du joueur Nick Woltemade, moyennant un montant de 2,8 millions d’euros, auquel s’ajoutent 0,8 million d’euros de frais annexes. Ce montant pourra être augmenté, pendant la durée du contrat du joueur, d’une somme ne dépassant pas 0,5 million d’euros si certains objectifs sportifs sont atteints. »

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NEWCASTLE OUVRE LA PORTE À UN TRANSFERT À PRIX RÉDUIT : Il faut toutefois rester prudent, car Newcastle réfléchit depuis un certain temps à l’avenir de l’attaquant allemand, recruté à Stuttgart pour environ 75 millions d’euros. C’était à l’été 2025 et aujourd’hui, un an et demi plus tard, le club anglais envisage de mettre définitivement fin à leur collaboration à l’issue de la saison.

C’est pourquoi, selon Tuttosport, Newcastle a déjà fait savoir à la Juventus que, même si aucune option d’achat n’a été prévue dans l’accord conclu cet été, il était possible de négocier dès maintenant pour conserver Woltemade à titre définitif. Il ne s’agirait pas de lever une option d’achat, mais de conclure un transfert à prix réduit, pour un montant bien plus à la portée du club italien.



La Juventus étudiera cette possibilité. Elle observera non seulement la suite de la saison du « Géant de Brême », devenu à la fois une idole sur les réseaux sociaux et un mème, mais aussi celle de Spalletti. Ce n’est que si la Juventus retrouve la Ligue des champions qu’elle pourra mener une campagne de recrutement ambitieuse sans vendre de joueurs.