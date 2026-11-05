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Celtic Glasgow - Beşiktaş : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Celtic vs Besiktas
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Ligue Europa

En Ligue Europa, le Celtic Glasgow affronte Beşiktaş. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Celtic Glasgow - Beşiktaş : heure du coup d’envoi

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Ligue Europa - Journée 4
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Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté du Celtic Glasgow et de Beşiktaş ?

Le Celtic aborde ce match avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Son dernier match s’est soldé par une défaite 0-2 contre Falkirk. Auparavant, il avait fait match nul 2-2 contre Dundee United et remporté une victoire 2-1 sur le terrain d’Hibernian. Au total, le Celtic a inscrit onze buts lors de ces cinq matches, mais en a également encaissé sept.

Beşiktaş affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches officiels. Les Stambouliotes ont récemment fait match nul 2-2 contre Kasımpaşa. En Ligue Europa, Beşiktaş a pris des points contre Crystal Palace (2-2) et Hoffenheim (victoire 2-3 à l’extérieur). Sur ces cinq rencontres, l’équipe a marqué neuf buts et en a encaissé neuf.

CEL

CEL - Forme

HEA
V7-1
CEL
D1-2
HIB
V1-2
DUU
N2-2
FAL
D2-0
But marqué (encaissé)
12/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BJK

BJK - Forme

TSG
V2-3
TRS
D2-0
CRY
N2-2
IBS
V2-0
KAS
N2-2
But marqué (encaissé)
9/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Celtic Glasgow - Beşiktaş : compositions d’équipe

Celtic vs Besiktas Équipes probables

Entraineur

  • Martin O´Neill

Celtic Glasgow - Beşiktaş : forme

CEL

CEL - Forme

HEA
V7-1
CEL
D1-2
HIB
V1-2
DUU
N2-2
FAL
D2-0
But marqué (encaissé)
12/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BJK

BJK - Forme

TSG
V2-3
TRS
D2-0
CRY
N2-2
IBS
V2-0
KAS
N2-2
But marqué (encaissé)
9/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Celtic Glasgow - Beşiktaş : bilan des confrontations directes

Celtic Glasgow - Beşiktaş : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
431041+310
N
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
N
V
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
N
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
N
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
N
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
N
N
V
N
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
N
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
N
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
N
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
N
D
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
D
V
N
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
N
20
NEC NimégueNEC NimégueNEC
311158-34
V
N
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
N
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
Milan ACMilan ACMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
N
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
N
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
N
D
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
N
D
D
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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