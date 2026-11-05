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Celtic Glasgow - Beşiktaş : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 15:00 Celtic Park

Le match entre le Celtic Glasgow et Beşiktaş débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

Celtic Glasgow - Beşiktaş : sur quelle chaîne et en streaming voir le match en direct aujourd’hui ?

Le match de Ligue Europa entre le Celtic et Beşiktaş sera diffusé en direct sur RTL+ en Allemagne. Le lien vers la plateforme se trouve plus bas.

Les sujets de la semaine : qu’est-il arrivé au Celtic Glasgow et à Beşiktaş ?

Le Celtic aborde ce match avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 0-2 contre Falkirk. Auparavant, il avait fait match nul 2-2 contre Dundee United et gagné 2-1 à l’extérieur face à Hibernian. Au total, le Celtic a inscrit onze buts et en a encaissé sept lors de ces cinq matches.

Beşiktaş affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Les Stambouliotes ont récemment fait match nul 2-2 face à Kasımpaşa. En Ligue Europa, Beşiktaş a pris des points contre Crystal Palace (2-2) et Hoffenheim (victoire 2-3 à l’extérieur). Sur ces cinq matches, l’équipe a marqué neuf buts et en a encaissé neuf.

Celtic Glasgow - Beşiktaş : compositions

Celtic Glasgow - Beşiktaş : forme actuelle

Celtic Glasgow - Beşiktaş : bilan des confrontations directes

Celtic Glasgow - Beşiktaş : les classements