Il s’agit du poste de milieu offensif, pour lequel, en équipe d’Allemagne, Florian Wirtz (FC Liverpool) comme Jamal Musiala (Bayern Munich) sont disponibles. « Si cela ne tenait qu’à moi, Musiala et Wirtz pourraient volontiers jouer ensemble. Mais avec Kimmich comme seul numéro 6, le duo Musiala/Wirtz serait trop offensif contre les meilleures équipes. Dans son système, pour Klopp, cela signifie alors : Musiala ou Wirtz », a déclaré Matthäus à Sport Bild.

Lors des quatre derniers matches internationaux, Klopp avait encore évité ce problème en sélectionnant la star du Bayern pour les deux premiers duels, aux Pays-Bas et contre la Grèce. Wirtz faisait à l’origine partie du deuxième groupe, qui devait jouer contre la Serbie et en Grèce, mais il a finalement été appelé plus tôt en équipe nationale, car Musiala s’était blessé à l’échauffement avant le match contre les Pays-Bas.

« Ce sont sans doute nos meilleurs joueurs, s’ils retrouvent leur meilleure forme. En laisser un sur le banc paraît donc absurde », a estimé Matthäus. Il s’est souvenu que ce problème s’était déjà posé dans le football allemand lors de la Coupe du monde 1974 : « À l’époque, on disait : Günter Netzer ou Wolfgang Overath ? », s’est remémoré Matthäus.

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« Je serais très heureux si Klopp pouvait répondre à cette question par : Musiala et Wirtz ! Mais je ne pense pas que nous verrons cette solution lors du Championnat d’Europe 2028 », a conclu le joueur de 65 ans.

Combien de sélections Wirtz et Musiala ont-ils déjà disputées ?

Musiala a fait ses débuts avec l’équipe d’Allemagne en mars 2021 et compte 46 sélections (10 buts). En 2022, il a en outre été élu international allemand de l’année.

Wirtz en est à 48 sélections (12 buts), depuis qu’il a porté pour la première fois le maillot de l’équipe A en septembre 2021.