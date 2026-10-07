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Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport
Daniel Buse
Traduit par

« Cela semble absurde » : un problème de luxe menace Jürgen Klopp au sein de l’équipe d’Allemagne

Allemagne
J. Klopp
J. Musiala
F. Wirtz

Lothar Matthäus, recordman des sélections avec l’Allemagne, s’attend à un dilemme de casting pour le sélectionneur national Jürgen Klopp.

Il s’agit du poste de milieu offensif, pour lequel, en équipe d’Allemagne, Florian Wirtz (FC Liverpool) comme Jamal Musiala (Bayern Munich) sont disponibles. « Si cela ne tenait qu’à moi, Musiala et Wirtz pourraient volontiers jouer ensemble. Mais avec Kimmich comme seul numéro 6, le duo Musiala/Wirtz serait trop offensif contre les meilleures équipes. Dans son système, pour Klopp, cela signifie alors : Musiala ou Wirtz », a déclaré Matthäus à Sport Bild.

Lors des quatre derniers matches internationaux, Klopp avait encore évité ce problème en sélectionnant la star du Bayern pour les deux premiers duels, aux Pays-Bas et contre la Grèce. Wirtz faisait à l’origine partie du deuxième groupe, qui devait jouer contre la Serbie et en Grèce, mais il a finalement été appelé plus tôt en équipe nationale, car Musiala s’était blessé à l’échauffement avant le match contre les Pays-Bas.

« Ce sont sans doute nos meilleurs joueurs, s’ils retrouvent leur meilleure forme. En laisser un sur le banc paraît donc absurde », a estimé Matthäus. Il s’est souvenu que ce problème s’était déjà posé dans le football allemand lors de la Coupe du monde 1974 : « À l’époque, on disait : Günter Netzer ou Wolfgang Overath ? », s’est remémoré Matthäus.

Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images

« Je serais très heureux si Klopp pouvait répondre à cette question par : Musiala et Wirtz ! Mais je ne pense pas que nous verrons cette solution lors du Championnat d’Europe 2028 », a conclu le joueur de 65 ans.

Combien de sélections Wirtz et Musiala ont-ils déjà disputées ?

Musiala a fait ses débuts avec l’équipe d’Allemagne en mars 2021 et compte 46 sélections (10 buts). En 2022, il a en outre été élu international allemand de l’année.

Wirtz en est à 48 sélections (12 buts), depuis qu’il a porté pour la première fois le maillot de l’équipe A en septembre 2021.

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