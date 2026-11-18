Partager Suivez GOAL sur Google

La qualification anticipée pour la Coupe d'Afrique des nations 2027 n'est pas le seul acquis du Maroc face au Niger. La rencontre a également livré de nouveaux indicateurs chiffrés sur le parcours du sélectionneur Mohamed Ouahbi à la tête des Lions de l'Atlas.

Publicité

Le Maroc s'est imposé face au Niger (1-0), mardi soir, au stade Prince-Moulay-Abdallah de Rabat, lors de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027. Les Lions de l'Atlas conservent ainsi leur sans-faute, portent leur total à 12 points en quatre matchs et valident officiellement leur billet pour la phase finale, à deux journées de la fin de la phase de groupes.

Ce dernier succès a toutefois tranché avec la démonstration offensive livrée par le Maroc lors du match précédent, conclu par une manita. Les Marocains ont cette fois eu davantage de mal à percer la défense nigérienne, malgré une domination sur de longues périodes de la rencontre.

Le bilan de Ouahbi lors de ses 16 premiers matchs à la tête de la sélection marocaine confirme la solidité de ses débuts : 10 victoires, 5 nuls et une seule défaite, soit un taux de victoires de 62,5 %, selon les statistiques publiées par le compte Stats Foot.

Avec ce bilan, le technicien marocain égale le meilleur départ d'un sélectionneur des Lions de l'Atlas au XXIe siècle, le Bosnien Vahid Halilhodžić ayant signé exactement les mêmes chiffres lors de ses 16 premiers matchs à la tête de la sélection.

Publicité Publicité

À lire aussi : Suspense à la 90e+, Haaland met Mbappé dans l'embarras avec une statistique effrayante !

Related Topics

La comparaison avec Halilhodžić prend tout son sens au regard du parcours du technicien bosnien avec le Maroc entre 2019 et 2022. Il a dirigé la sélection lors de 30 matchs, pour un bilan de 20 victoires, 7 nuls et 3 défaites, soit un taux de victoires d'environ 66,7 %.

Il a également qualifié les Lions de l'Atlas pour la Coupe d'Afrique des nations 2021, avant que son aventure ne prenne fin en août 2022. Walid Regragui lui a alors succédé et a mené la sélection à une historique quatrième place lors de la Coupe du monde 2022.

Publicité

La meilleure série de victoires du Maroc

Grâce à son succès d'hier, le Maroc a par ailleurs remporté ses 19 derniers matchs de qualification pour un grand tournoi (Coupe du monde et Coupe d'Afrique des nations), soit sa meilleure série de victoires dans ce type de rencontres.

Ouahbi n'a pas caché sa satisfaction d'avoir atteint l'objectif principal face au Niger, sans pour autant occulter certains aspects à améliorer. Après la rencontre, il a évoqué une relative baisse de rythme offensif en seconde période, estimant que son équipe avait peut-être manqué d'intensité dans les déplacements et les courses, tout en jugeant qu'elle s'était créé de nombreuses occasions et avait proposé de bonnes idées offensives.

Publicité

À lire aussi : Vont-ils s'arrêter ensemble ? Suárez révèle le secret qui retarde la retraite de Messi

Selon le site de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision marocaine (SNRT), il a expliqué que le staff technique avait cherché à accorder davantage de liberté de mouvement à certains joueurs, tout en préservant l'organisation et l'équilibre collectif, dans le cadre de l'expérimentation de certaines solutions tactiques.

Publicité

Le sélectionneur du Maroc a précisé que sa philosophie repose sur un pressing haut et une forte densité offensive, ainsi que sur le contre-pressing afin de récupérer rapidement le ballon et d'exploiter les occasions qui en découlent. Ouahbi s'est dit satisfait de la manière dont ses joueurs ont appliqué ces principes, tout en reconnaissant que certains aspects techniques et tactiques doivent encore être améliorés. Il a assuré que la qualification acquise ne poussera pas son staff au relâchement ni à modifier sa méthode de travail, que les résultats soient positifs ou négatifs.

Avec cette victoire, le Maroc fait partie des sélections assurées de participer à la Coupe d'Afrique des nations 2027 à deux journées de la fin des éliminatoires, aux côtés du Sénégal, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun et du Mali, selon l'agence Reuters.

Publicité

À lire aussi : « Je ne gâcherai pas l'interview à cause de Vinícius », une légende croate affirme que Modric reviendra au Real