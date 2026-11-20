Karl-Heinz Rummenigge a relancé le débat autour de Jamal Musiala en employant des mots forts.
L’ancien président du directoire du club le plus titré d’Allemagne s’est exprimé après le match nul 1-1 contre le 1. FC Cologne, sur Sky , au sujet du joueur de 23 ans, qui faisait son retour après une absence pour blessure. Il s’est montré encore plus catégorique qu’Uli Hoeneß ou Jan-Christian Dreesen.
« On sait qu’il a un problème de santé. Et on sait qu’il a un contrat portant sur des sommes très élevées », a expliqué Rummenigge, appuyant ainsi les inquiétudes de ceux qui s’étaient exprimés avant lui. « Que le club doive alors réfléchir à la manière de gérer cette situation, je trouve cela sérieux et tout à fait normal. »
Les dirigeants munichois ont manifestement de sérieux doutes sur la capacité de Musiala à retrouver son ancien niveau de performance, compte tenu de ses antécédents de blessures et de son dysfonctionnement neurologique, qui provoque des absences brèves et temporaires, mais qui se soignent bien. « Ce que nous savons laisse malheureusement penser qu’il lui sera difficile de retrouver le niveau qu’il a souvent montré dans ce stade », a expliqué Rummenigge.
Il faut donc « parler avec le joueur, sa famille et surtout son agence, parce que, sauf votre respect, ces sommes ne sont alors plus tenables », a poursuivi Rummnigge, également interrogé sur une éventuelle vente de Musiala.
« Je ne peux pas imaginer que Jamal veuille quitter le club, ni qu’un autre club l’achèterait dans ces conditions », a répondu Rummenigge. « Nous avons géré cela avec beaucoup de délicatesse avec le joueur et nous souhaitons tous qu’il revienne au sommet de sa forme. Mais que se passera-t-il si ce n’est pas le cas ? Nous devrons alors aussi nous pencher sur les finances. »
Il n’y a pas encore eu de discussion avec le joueur. Le club veut en outre « d’abord attendre de voir comment il évolue dans les prochaines semaines. Ensuite, il faudra observer attentivement ce qui se passe, puis prendre une décision. »