Ce n’est pas vers le FC Utrecht que s’oriente le pilier du Telstar, mais vers un défi à l’étranger

Danny Bakker quitte définitivement Telstar, comme l’a annoncé mercredi Voetbal International. Le capitaine de l’équipe de Velsen-Zuid ne prolongera pas son contrat, qui expire cet été. L’ancien joueur de l’ADO Den Haag, du Roda JC et du NAC Breda pourrait désormais s’engager dans un projet ambitieux en Asie.

Un temps pressenti pour suivre son entraîneur Anthony Correia en Eredivisie, où ce dernier vient de prendre les rênes du FC Utrecht, le défenseur central ne devrait finalement pas rejoindre les Domstedelingen.

Finalement, ce dossier semble s’être refermé, notamment parce que la direction utrechtoise croit beaucoup au potentiel du défenseur central Mike Eerdhuijzen, arrivé l’an dernier en provenance du Sparta Rotterdam. Recruter Bakker serait donc perçu comme un investissement superflu.

Selon le média, le joueur a rencontré mercredi sa nouvelle agence : un club de haut niveau en Corée du Sud serait fortement intéressé, tandis que plusieurs formations japonaises se contenteraient pour l’instant d’un simple suivi.

Son passage au stade BUKO prend ainsi fin. Bien que le quatorzième de la VriendenLoterij Eredivisie ait manifesté son souhait de conserver son capitaine, le défenseur de 31 ans a fait savoir qu’il voulait encore franchir un palier, de préférence à l’étranger.

Formé à ADO Den Haag, il avait rejoint Telstar librement à l’été 2023 et contribué à la promotion en Eredivisie 2024/25. Auparavant, il avait porté les couleurs de Roda JC et du NAC Breda.

Au cours de ces trois saisons, Bakker s’est révélé précieux pour les « Witte Leeuwen », y compris cette année : il a disputé trente matchs et inscrit quatre buts. Lors de la rencontre décisive pour le maintien, face au FC Volendam lors de la dernière journée, il a été le grand artisan du sauvetage avec un but et une passe décisive.



