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Le meneur de jeu de Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, a appelé ses coéquipiers à se montrer plus efficaces devant le but après avoir vu une nouvelle victoire en Premier League leur échapper à Portman Road. Malgré sa domination face à Ipswich Town vendredi soir, Nottingham Forest a dû se contenter d’un match nul 1-1 après avoir gâché de nombreuses occasions franches.

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Le milieu de terrain regrette les occasions manquées dans le Suffolk

Gibbs-White estime que les victoires ne tarderont pas à venir pour l'équipe d'Oliver Glasner si elle remédie à son manque d'efficacité devant le but, qui lui a coûté deux points dans le Suffolk. Neco Williams a repris victorieusement le centre de Daniel Munoz à la 13e minute pour inscrire son premier but depuis avril, avant qu'une passe en retrait trop courte de Nikola Milenkovic, à la 41e minute, ne permette à Julio Enciso de marquer son premier but pour Ipswich en trompant Matz Sels. En mettant fin à une série de trois défaites, les visiteurs ont dépassé Coventry City et Tottenham pour grimper à la 16e place.

Des sauvetages sur la ligne privent les visiteurs, dominateurs, de la victoire

Nottingham Forest a généré 2,31 buts attendus sur 17 tirs vendredi, portant son total en championnat à 137 tirs, derrière les seuls 138 de Manchester United. Le club n'a pourtant inscrit que six buts, le plus faible total ex æquo, et a perdu sept points après avoir mené au score, soit un de moins que ses huit points perdus de cette manière sur l'ensemble de la saison dernière. De retour, le meneur de jeu Gibbs-White a vu Christian Walton arrêter sa tentative du bout du pied, avant que Leif Davis ne dégage le ballon sur la ligne. Ce dernier a également écarté une frappe de Dan Ndoye.

Interrogé par Sky Sports sur le manque d'efficacité de son équipe dans le dernier tiers du terrain, Gibbs-White a déclaré : « C'est une question que nous nous posons à l'entraînement. Nous avons fait des exercices de finition et, si vous aviez vu comment les tirs rentraient hier, c'était excellent. Mais en match, ils ne sont tout simplement pas rentrés. C'est un sujet de discussion et ce n'est pas assez bien, mais je suis fier des garçons, qui ont continué à se battre et ont affiché un haut niveau de performance. »

« Cela demande une très grande force mentale. Nous traversons une mauvaise passe, mais nous devons rester positifs, préserver notre unité et notre mentalité, et continuer à produire de telles performances. Si nous continuons à jouer comme ça, nous finirons forcément par gagner. En seconde période, nous avons complètement dominé et, à mes yeux, nous aurions dû remporter ce match. Tant que nous continuerons à jouer ainsi, nous finirons forcément par gagner. »

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Une décision arbitrale controversée suscite le débat

La polémique a éclaté à la 48e minute, lorsqu'Issa Diop a fait tomber James McAtee alors que le milieu de terrain filait vers le but. Après avoir d'abord laissé jouer, l'arbitre Thomas Bramall a consulté l'écran au bord du terrain pour examiner la possibilité d'un carton rouge, avant d'avertir le défenseur. Il a expliqué que McAtee « avait poussé le ballon sur le côté droit du but ». Interrogé par Sky Sports, Glasner a assuré qu'il s'agissait d'un « carton rouge évident », tout en appréciant que l'arbitre ait consulté l'écran et suivi « la bonne procédure ».

Forest a accentué sa pression en fin de match : le défenseur Murillo, démarqué, a placé sa tête à côté ; l'ancien attaquant d'Ipswich Liam Delap a envoyé une tête au-dessus depuis une distance de 5,5 mètres, puis une autre tentative à côté du poteau ; et Callum Hudson-Odoi a manqué le cadre. De son côté, Jack Clarke a enroulé une frappe à côté pour les hôtes de Gary O'Neil, neuvièmes au classement.

Des matches difficiles avant la trêve internationale

Si le point pris vendredi a permis à Forest, qui compte désormais six points, de sortir de la zone de relégation, les résultats des autres matches du week-end pourraient immédiatement le faire retomber parmi les trois derniers, alors que le club cherche à décrocher sa deuxième victoire seulement en championnat sous Glasner. L'équipe des Midlands de l'Est se rendra à Brentford le week-end prochain dans l'espoir de convertir enfin ses nombreux tirs en buts. Elle recevra ensuite Manchester City le 7 novembre, avant la prochaine trêve internationale.